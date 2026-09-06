El Museo de Villa del Río recupera las cadenas que dieron nombre al edificio

Las áreas de Urbanismo y Cultura del Ayuntamiento de Villa del Río han instalado dos cadenas en la entrada principal del Museo Histórico Municipal 'Casa de las Cadenas', un gesto con el que se recupera de manera simbólica uno de los elementos clave para entender la historia y la propia denominación de este emblemático inmueble.

La antigua residencia de la familia Molleja Salcedo, situada en la calle Blas Infante, recibió en 1731 el denominado Privilegio de Cadenas concedido por el rey Felipe V tras haber alojado en ella al Infante don Carlos, futuro rey Carlos III. Esta distinción otorgaba al edificio una inmunidad temporal frente a la justicia ordinaria, convirtiendo las cadenas en el símbolo visible de un estatus de especial relevancia dentro del contexto jurídico y social del antiguo régimen.

Con la colocación de estos elementos se pretende reforzar la identidad del edificio barroco y hacer más comprensible el origen de su nombre para vecinos y visitantes.

Compra en 1998

La edificación perteneció a la saga de los Molleja durante casi tres siglos, desde 1629 hasta 1913, hasta que en 1998 fue adquirida por el Ayuntamiento villarrense para destinarla a usos culturales, pasando a albergar el museo municipal desde 2004. En la actualidad, la Casa de las Cadenas se erige como uno de los principales espacios museísticos del municipio gracias a su estructura en dos niveles: la planta baja se reserva para exposiciones temporales de carácter rotatorio, mientras que la primera planta acoge la muestra permanente del Museo Arqueológico y Paleontológico «Francisco Pérez Daza» y las salas de pintura contemporánea.

Entre sus fondos destacan colecciones vinculadas a reconocidos artistas como Beppo, Abdul Wahab, Ginés Liébana, Blas Moyano, Ricardo Zamorano y Óscar Estruga, junto a obras relacionadas con la figura de Pedro Bueno.

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De este modo, las dos cadenas instaladas van más allá del mero adorno ornamental para convertirse en una pieza didáctica que rescata y pone en valor la memoria del patrimonio local.