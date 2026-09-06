Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna

Un hombre de 66 años de edad ha fallecido en la tarde de este domingo al volcar el turismo que conducía en el municipio cordobés de Fuente Obejuna, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia de la Junta.

El accidente ha tenido lugar a las 17.30 horas en la calle San Isidro, en la localidad de Argallón. Según los testigos, el vehículo volcó dejando a una persona atrapada en su interior.

Tras el aviso al 112, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos. Los operativos que han trabajado en el lugar han confirmado el fallecimiento de un hombre de 66 años sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.