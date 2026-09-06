Fallece a los 92 años José Luque Naranjo, primer alcalde de Montilla tras la dictadura

Montilla ha perdido este domingo, 6 de septiembre, a José Luque Naranjo, primer alcalde de la etapa democrática tras la dictadura, que ha fallecido a los 92 años de edad. Administrativo de profesión y comprometido con la justicia social, estuvo al frente del Ayuntamiento de Montilla entre 1979 y 1982 y mantuvo hasta sus últimos días su vinculación y su compromiso con el Partido Comunista de España (PCE) y con Izquierda Unida (IU).

Nacido en Montilla en 1934, José Luque Naranjo unió a su trayectoria política un carácter afable y una gran lucidez. Fue un hombre convencido de las causas justas, dispuesto a prestar ayuda a quienes se la solicitaban, una cercanía que formó parte de su manera de relacionarse con los demás.

Su nombre quedó ligado a la historia de Montilla con la celebración de las elecciones municipales del 19 de abril de 1979, las primeras tras la dictadura. José Luque Naranjo concurrió a aquella convocatoria al frente de la candidatura del Partido Comunista de España (PCE), con la que alcanzó la Alcaldía y se convirtió en el primer regidor de la nueva etapa democrática del municipio.

En aquellos comicios, la candidatura comunista se impuso a Coalición Democrática, encabezada por Antonio Panadero Pedraza; al PSOE, con Luis de la Rosa Morales como cabeza de lista; a Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Amadeo Navarro Panadero; y al Partido del Trabajo, que tuvo como candidato a Miguel Salamanca Álvarez. El resultado situó a José Luque Naranjo al frente del Ayuntamiento en el inicio de aquella etapa.

Ejerció como alcalde hasta 1982, cuando un accidente le obligó a renunciar al cargo antes de que concluyera su mandato. Su salida dio paso a un jovencísimo José García Romero, que lo sustituyó al frente del equipo de gobierno municipal hasta las elecciones del 8 de mayo de 1983.

Sin embargo, la renuncia a la Alcaldía de José Luque Naranjo no supuso el abandono de sus convicciones. Tras su retirada de la política, José Luque Naranjo mantuvo su compromiso con el PCE y con IU, cuya agrupación local ayudó a formar. Su vinculación con ambas organizaciones prolongó una trayectoria de compromiso que fue más allá del desempeño de un cargo público.

En su familia también estuvo presente esa relación con la vida política. Su hermano Antonio fue secretario de Julio Anguita, un vínculo que se suma a la trayectoria del propio José Luque Naranjo en el Partido Comunista y a su participación en la formación de la agrupación local de Izquierda Unida.

Junto al recuerdo de su paso por el Ayuntamiento permanece su dimensión más cercana: la de un hombre afable, lúcido y siempre dispuesto a ayudar a los demás. La defensa de las causas justas y la lucha por la justicia social acompañaron su vida y su compromiso político, mientras que su trato personal cercano y afable reflejó esa voluntad de atender a quienes acudían a él en busca de ayuda o consejo.

José Luque Naranjo estaba casado con Juana Criado Pino y era padre de cinco hijos: Pepe, María del Carmen, Juan Antonio, Inmaculada e Irene. A su familia pertenecían también sus hijos políticos —María José Leiva, Ángel Ruz, Maribel de la Campa, Miguel Cañero y Miguel Navarro—, así como sus doce nietos: Miguel, Claudia, Ángel, Raúl, José Miguel, Diego, Clara, Pablo, Carmen, Blanca y Carlos.

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El velatorio de José Luque Naranjo tiene lugar este domingo en el Tanatorio San Francisco Solano de Montilla de 20.00 de la tarde a 22.00 de la noche y, mañana lunes, de 10.00 a 13.00 horas. Posteriormente será incinerado.