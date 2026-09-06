La Diputación destina 259.636 euros a mejorar la calle San Juan de Palma del Río

La Diputación de Córdoba a través del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027 está ejecutando las obras de reurbanización y mejora de la red de saneamiento de la calle San Juan de Palma del Río. Esta actuación busca poner fin a la entrada de aguas fecales en los bajos de las viviendas y en los sótanos de las plazas de garaje cada vez que se producía una tormenta. Será una inversión de 259.636 euros.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Juan Trujillo, ha explicado que el origen del problema estaba en el mal estado de la red de saneamiento de esta calle. «Hemos encontrado que no había canalización, que estaba totalmente destruida, con lo cual se producían atascos», expresa el edil. La red de saneamiento era hasta ahora una conducción de obra de albañilería «muy antigua y muy profunda», como destaca Trujillo y provocaba que, con lluvias intensas, el agua no pudiera evacuarse y terminara buscando salida por los puntos más bajos del entorno. «Nos han pasado vídeos en los que se veían cataratas de agua cayendo hacia el sótano», apunta Trujillo y señala que se dará solución al tramo final de la calle próxima a la rotonda de El Parque.

Desde el ayuntamiento de la localidad se apuntó a esta obra con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027 porque se producían muchas afecciones en los edificios de esta calle. Según Trujillo, «cada vez que había una tormenta con abundante agua, estamos hablando de más de 30 o 40 litros por metro cuadrado, tenemos problemas de atranque», tanto en viviendas particulares como en locales comerciales de la zona. Esto motivaba que por el tapón que se producía al estar la red de saneamiento en mal estado, las aguas fecales vuelvan hacia atrás y acaben saliendo por los puntos más bajos de locales, sótanos y patios de las casas.

Obras al fondo de la calle San Juan. / José Muñoz Caro

La actuación se realizará en dos fases. La primera se está desarrollando ya y concierne a «acometer la solución al principal problema que había por lo que se ha metido toda la red de saneamiento nueva», según explica Trujillo. La segunda fase será «toda la canalización posterior hasta la esquina de la calle Virgen del Rosario y todo el proyecto de reurbanización con acerado, asfaltado, acometidas particulares y colectivas, arquetas interiores y arboleda exterior», comentó el concejal.

La reurbanización de la calle supondrá eliminar las actuales plazas de aparcamiento del tramo donde se ampliará el acerado para garantizar la accesibilidad. El primer teniente de alcalde explica que deben hacer «una plataforma única» donde no habrá acera y «las plazas de estacionamiento se pierden» debido al código técnico de la normativa europea. El ayuntamiento ya fue previsor en esta pérdida de bolsa de aparcamiento y abrió el denominado parking de El Tinte. Trujillo también manifestó que se estudia compensar esa pérdida de aparcamiento con la adquisición de más suelo urbano en la zona que se destine a este fin.

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Como plazo de ejecución para las dos fases del proyecto se han dado seis meses a la empresa adjudicataria, aunque Trujillo confía tener solucionado el principal problema que afecta a los bajos de los edificios «a finales de año» y observar «cómo responde la red de saneamiento cuando empiece la primera lluvia».