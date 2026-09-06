Comienza la obra de la cubierta de la Casa Consistorial de Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado una de las principales actuaciones de mantenimiento previstas en los últimos años sobre la Casa Consistorial. Los trabajos de reparación de la cubierta del edificio municipal, situado en el número 1 de la calle Don Gonzalo, han entrado ya en su fase previa con la instalación del andamiaje que rodea prácticamente toda la fachada del inmueble.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Pérez Cornejo por un importe de 153.924,29 euros, IVA incluido, y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.

La reparación responde al deterioro que presenta actualmente la cubierta y a la necesidad de garantizar la estanqueidad y conservación de un edificio público especialmente significativo para Puente Genil. Los problemas se han visto agravados por los episodios de lluvias registrados durante los últimos meses, especialmente los correspondientes a marzo de 2025 y enero y febrero de 2026, que provocaron filtraciones en distintos puntos del inmueble.

El estado de la cubierta ha hecho necesaria una actuación que va más allá de una reparación puntual de las tejas. En distintas zonas del tejado se ha detectado acumulación de vegetación y signos evidentes de deterioro, mientras que en el interior del edificio se han podido observar manchas de humedad tanto en el soporte de la cubierta, formado en buena parte por fábrica de ladrillo cerámico, como en los falsos techos de algunas dependencias situadas en la planta alta.

El objetivo principal será recuperar las condiciones de impermeabilización de la cubierta y evitar que las filtraciones continúen afectando a los espacios interiores del Ayuntamiento. De esta manera, la intervención permitirá actuar sobre el origen del problema y mejorar la conservación de un inmueble que alberga buena parte de la actividad administrativa municipal.

El proyecto contempla el levantado del tejado con recuperación del material existente, de manera que las tejas puedan ser reutilizadas siempre que su estado lo permita. Una vez retirada la cobertura, se procederá a inspeccionar el soporte para determinar las zonas que necesitan ser saneadas o reconstruidas. En caso necesario, se llevará a cabo una nueva configuración del tablero de soporte del tejado antes de ejecutar el tratamiento de impermeabilización. Posteriormente se recolocarán las tejas recuperables, tratando de mantener en lo posible los materiales originales del edificio.

La actuación incluye además la mejora de la estanqueidad de los huecos de ventilación y la instalación de una línea de vida, elemento destinado a facilitar futuros trabajos de mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad.

La importancia de la actuación está también relacionada con el valor histórico y arquitectónico de la Casa Consistorial. El edificio fue construido en 1927 y presenta una arquitectura de carácter regionalista.

A lo largo de sus casi cien años de historia ha experimentado diferentes reformas y modificaciones destinadas a adaptar sus espacios a las necesidades de la administración municipal. Entre las actuaciones más recientes figura una intervención realizada en 1993 sobre la cubierta de la zona correspondiente al Despacho de Alcaldía, mientras que alrededor del año 2002 se llevó a cabo una reforma de mayor alcance que permitió redistribuir interiormente distintas dependencias y ampliar espacios en la zona del patio.

El edificio cuenta además con protección de grado 2 dentro del PGOU de Puente Genil de 1991, circunstancia que obliga a prestar especial atención a las actuaciones que afectan a sus elementos arquitectónicos y a procurar la conservación de aquellos materiales y características que forman parte de su imagen. Precisamente por este carácter protegido, la intervención proyectada plantea la recuperación y reutilización de las tejas que presenten un estado adecuado, en lugar de proceder directamente a una sustitución completa de la cobertura.