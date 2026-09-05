El teatro y el Túnel del Vino capitalizan los actos de la Fiesta de la Vendimia de Montilla

Montilla se halla inmersa, hasta el lunes, en plena Fiesta de la Vendimia, un evento declarado de Interés Turístico Nacional, que ha ampliado su programación para reunir durante cinco jornadas actividades culturales, musicales, religiosas, deportivas y enoturísticas en distintos espacios.

Durante la jornada de este domingo, el público procedente de distintos puntos de Andalucía podrá disfrutar de la Vendimia Teatral, una original iniciativa que permite convertir las históricas Bodegas Alvear, las más antiguas de Andalucía, en un escenario vivo, con 16 funciones de teatro inmersivo que recorren la historia, la cultura y el patrimonio vitivinícola de Montilla, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento y de la Fundación Alvear.

El montaje permite descubrir el legado del vino de Montilla desde el interior de uno de sus espacios históricos más representativos. Para ello, conserva prácticamente intacta la propuesta original de Juan Carlos Rubio, autor de la obra y responsable de la concepción artística con la que nació.

Montilla revive la historia del vino con su Vendimia Teatral / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

No obstante, la dirección artística pasa en esta ocasión a Antonio Salas Tejada, que ha conrado con el mismo elenco de actores que participó en la primera edición, integrado por Manuel Valle Romero, Francisco Jurado Hidalgo, Virginia Azcutia Tenorio, Juan Bautista Delgado Chumilla, Paco Vílchez Rodríguez, Rafaela Algaba Sabariego y Luis Ramírez Domínguez.

Junto con las representaciones teatrales en Bodegas Alvear, el foco de atención de la Fiesta de la Vendimia está en el Túnel del Vino, una iniciativa que reúne en el paseo de Las Mercedes cerca de doscientas referencias de Montilla y la sierra de Montilla para acercar a la ciudadanía la riqueza y diversidad del patrimonio vitivinícola local.

Montilla descorcha su Túnel del Vino con cerca de 200 referencias / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Bajo la dirección de Mara de Miguel, que se proclamó mejor sumiller de Andalucía en 2022, las personas asistentes pueden descubrir finos, olorosos, palos cortados, tintos, vinos de tinaja, blancos jóvenes, espumosos y dulces, además de una selección de vinagres.

La principal novedad dentro de esta oferta ha sido este año la incorporación de una pequeña mesa de degustación de aceites de oliva producidos en Montilla. Otra de las novedades es la presencia de una selección de vinos de Almendralejo, que da continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de Montilla y esta localidad extremeña que ha sido invitada de excepción en la Fiesta.

La programación continuará este domingo a las 20.00 de esta tarde con la tradicional misa flamenca en Bodegas Pérez Barquero, presidida por Abraham Luque y con la participación de Antonio Nieto al cante y Curro Cruz a la guitarra. Tras la celebración religiosa, promovida por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, tendrá lugar la tradicional procesión de la patrona del noble gremio de la vid y el vino, que contará con el acompañamiento de la Banda Pascual Marquina.

A las puertas de la iglesia chica de El Barrio, tendrá lugar la tradicional pisa de la uva y la obtención del primer mosto, uno de los actos más representativos de la Fiesta de la Vendimia.