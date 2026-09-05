Lucena entra en alerta por el virus del Nilo tras detectar mosquitos portadores cerca del núcleo urbano

Lucena ha sido declarada área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) después de que la vigilancia entomológica haya detectado mosquitos portadores del virus en trampas ubicadas a menos de 1,5 kilómetros del núcleo de población. La medida, adoptada por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, implica el refuerzo de la vigilancia y de las actuaciones de prevención frente a las picaduras de mosquitos.

La localidad cordobesa es uno de los cinco nuevos municipios andaluces incluidos en las áreas de alerta por la detección del virus en mosquitos. Junto a Lucena, la Junta ha declarado también en alerta Huelva capital, La Luisiana y Las Navas de la Concepción, en Sevilla, y Alhaurín de la Torre, en Málaga.

Andalucía suma 63 casos de fiebre del Nilo en humanos

El último balance sanitario eleva a 63 los casos de fiebre del Nilo Occidental diagnosticados en Andalucía durante la actual temporada. De ellos, 38 han presentado cuadros leves y otros 25 han desarrollado formas neuroinvasivas, las más graves de la infección. Entre los casos registrados se contabilizan dos fallecimientos, mientras que actualmente 11 personas permanecen hospitalizadas.

Sanidad también ha realizado pruebas de laboratorio a 636 personas para descartar una infección por el virus del Nilo. A esto se suman estudios de arbovirus en 132 casos de meningitis vírica y 5.369 determinaciones realizadas dentro del cribado de donantes de sangre.

Más vigilancia en Lucena

La declaración de alerta obliga a intensificar en Lucena las tres líneas de vigilancia previstas frente al virus del Nilo: entomológica, animal y humana. También se reforzarán las actuaciones de información a la ciudadanía y las acciones de promoción comunitaria para aumentar la adopción de medidas de protección, especialmente entre las personas consideradas más vulnerables.

El Ayuntamiento deberá, por su parte, intensificar las actuaciones de control y tratamiento de los mosquitos transmisores durante el periodo de alerta. Estas medidas deberán aplicarse tanto en el núcleo urbano como en aquellos puntos situados en un radio de hasta 1,5 kilómetros que hayan sido identificados como focos larvarios o refugios de mosquitos adultos.

Córdoba suma un municipio al mapa de alerta

Con la incorporación de Lucena, Córdoba cuenta actualmente con un municipio incluido entre las áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. En el conjunto de Andalucía permanecen en esta situación 29 municipios y seis entidades locales singulares.

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Las áreas de alerta se distribuyen entre las provincias de Almería (1), Cádiz (3), Córdoba (1), Huelva (8), Málaga (3).