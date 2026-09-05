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Baena

‘Yo me llamo Jesús’, un homenaje a la tradición y al compromiso con Baena

La Casa Cuartel de la Segunda Cuadrilla de Hermanos de Jesús, Andas y Palio acogió su vigésima edición

Acto homenaje a la tradición y compromiso con Baena.

Acto homenaje a la tradición y compromiso con Baena. / MORENO

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

La Casa Cuartel de la Segunda Cuadrilla de Hermanos de Jesús, Andas y Palio anoche la XX edición de Yo me llamo Jesús, una cita que volvió a reunir a niños, jóvenes y mayores que llevan el nombre de Jesús o María Jesús, reafirmándose como uno de los encuentros que anuncian cada año la celebración del Día de Jesús. La 20ª edición tuvo un significado especial por la trayectoria de una iniciativa que nació para mantener vivo el nombre de Jesús Nazareno entre las nuevas generaciones y que, con el paso de los años, se ha convertido también en un reconocimiento a personas y colectivos que contribuyen a mantener vivas las tradiciones y la vida social de Baena. Entre los homenajeados destacó la Hermandad de María Magdalena, que está conmemorando durante este año el centenario de su reorganización en 1926. La efeméride ha permitido poner en valor un siglo de devoción, convivencia y compromiso cofrade.

También se reconoció a Manuel Guijarro Nucete, por sus 49 años como Cuadrillero al frente de la Sexta Cuadrilla de Judíos Colinegros, una trayectoria de prácticamente medio siglo de dedicación a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Semana Santa baenense. Guijarro fue, además, reconocido en 2011 como Cofrade Ejemplar por su trayectoria cofrade.

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El apartado social tuvo como protagonistas a Adibae, por su labor con niños, familias y personas que necesitan apoyo en su desarrollo, y a la Asociación de Vecinos de la Almedina, por su compromiso con el histórico barrio y, especialmente, con la conservación y promoción de la tradición de la Virgen del Carmen.

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