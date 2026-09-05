Lucena
Un incendio en un parking en Lucena obliga al desalojo de un bloque de pisos
Las intensas columnas de humo fueron provocadas por un vehículo que ardió en el interior del garaje y una persona tuvo que ser atendida por inhalación de humo
Un incendio registrado en un parking comunitario sobresaltó, en la madrugada de este sábado, a los vecinos de un bloque de pisos de la calle Las Tiendas de Lucena. Fuentes municipales han confirmado que ardió un vehículo en el interior del garaje, procediéndose al desalojo de tres viviendas.
Tres inmuebles habitados
El suceso ocurría en torno a las 02:30 horas, en una calle del centro de la localidad. El fuego generó intensas columnas de humo y, de inmediato, agentes de la Policía Local inspeccionaron y avisaron, puerta a puerta, a los moradores de las diferentes viviendas. Únicamente permanecían habitados tres inmuebles, evacuándose a cinco personas en total. Ninguna de ellas resultó herida y terminaron realojadas en casas de diferentes familiares.
Las mismas fuentes sí han indicado que un ciudadano que colaboró en la extinción del incendio precisó de asistencia sanitaria por inhalación de humo.
Los bomberos lograron extinguir el fuego. Por el momento, los daños materiales computan un vehículo calcinado, relativamente nuevo y considerado el origen de las llamas, y se descartan desperfectos importantes en otros turismos estacionados en las distintas plazas del aparcamiento subterráneo.
El Cuerpo Nacional de Policía ha asumido las diligencias en esta investigación y el parking continúa precintado. En próximas horas, efectivos de la unidad científica de la Policía Nacional empezarán a recabar posibles pruebas para esclarecer este siniestro, sin descartarse, por el momento, ninguna hipótesis. Desde el Ayuntamiento informan de que los vecinos sí han podido regresar a sus viviendas. Temporalmente, efectivos policiales hubieron de suspender y reordenar el tráfico en la zona.
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