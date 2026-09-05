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El tiempo

Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana

Esta es la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Vista general aérea del casco histórico de la ciudad

Vista general aérea del casco histórico de la ciudad / AJ Gonzále

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Tomás Moreno

Córdoba

Los cielos cubiertos toman este sábado el relevo al bochorno de la jornada de ayer en Córdoba. El fin de semana comienza marcado por la presencia de nubes medias y altas, polvo en suspensión y un descenso de las temperaturas máximas, que será localmente notable en el tercio norte de la provincia. Así, buena parte de la provincia rebajará el nivel de aviso por altas temperaturas. Los Pedroches se libran y tanto la zona central como la Subbética permanecerán en aviso amarillo.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta además algunas precipitaciones débiles y ocasionales. Un tiempo más cambiante que acompaña a un fin de semana con las calles y plazas de la provincia llenas de actividad, con la Velá de la Fuensanta en la capital, la vendimia en Montilla y las ferias que se celebran en municipios como Cabra.

El polvo en suspensión es otro de los protagonistas de la jornada. La presencia de calima podría favorecer incluso la aparición de depósitos de barro si finalmente se producen precipitaciones. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios, mientras que las máximas bajarán, con un descenso que puede ser localmente notable en el tercio norte de la provincia. Los vientos soplarán flojos y de dirección variable.

En la capital, Córdoba, se esperan temperaturas de entre 21 y 39 grados. En Lucena, los termómetros oscilarán entre 23 y 37 grados, mientras que Pozoblanco tendrá una jornada algo más fresca, con 22 y 36 grados. En Priego de Córdoba se prevén 22 y 38 grados.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este domingo

El domingo continuará con cielos nubosos, especialmente al comienzo de la jornada, debido a la presencia de nubes medias y altas. La Aemet mantiene la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, aunque la situación tenderá a mejorar a partir del mediodía.

De oeste a este, los cielos irán quedando poco nubosos o despejados conforme avance el día. El polvo en suspensión continuará presente, por lo que tampoco se descarta que las posibles lluvias puedan dejar depósitos de barro. En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas volverán a subir. El viento será flojo y variable, aunque podrá soplar ocasionalmente con intensidad moderada de componente este. También permancerá el aviso amarillo en la mitad sur de la provincia.

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En Córdoba capital se esperan entre 20 y 39 grados; en Lucena, entre 23 y 37; en Pozoblanco, entre 21 y 37; y en Priego de Córdoba, entre 21 y 36 grados.

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