Cabra se llena de color con su Batalla de Flores

Cabra vivió este sábado una de sus jornadas más coloristas y participativas de las Fiestas de Septiembre en honor de la Virgen de la Sierra. En el tercer día de celebraciones, el ambiente festivo se extiende por las calles y el Real de la Feria, punto de encuentro de egabrenses y visitantes, mientras la tradicional Batalla de Flores puso el broche de color a la noche con el desfile de carrozas, papelillos y serpentinas.

La Batalla de Flores, que se celebra en Cabra desde 1954, constituye uno de los elementos más singulares y reconocibles de la feria egabrense. Semanas de trabajo y dedicación por parte de asociaciones, cofradías, colectivos y particulares desembocan durante estos días en un desfile que combina creatividad, tradición y convivencia y que, un año más, ha reunido a medio centenar de carrozas en el concurso.

Las flores de papel han vuelto a ser protagonistas durante las noches del 4 y 5 de septiembre, exhibiendo desde diseños fáciles a otros más elaborados y originales.

Temáticas animadas y tradicionales

Entre las temáticas elegidas mantienen su presencia las inspiradas en series y personajes de dibujos animados, especialmente atractivas para las carrozas infantiles. Junto a ellas, las propuestas más tradicionales han vuelto a reivindicar los patios egabrenses, convertidos en escenarios para los cantes populares y la convivencia a otros centrados en recreaciones de elementos vinculados a distintos enclaves de la ciudad, como la Glorieta Plus Ultra del parque Alcántara Romero.

La delegación municipal de Feria y Fiestas ha establecido este año catorce premios, cuatro de ellos aportados por empresas egabrenses, destinados a poner en valor el esfuerzo y la creatividad desplegados durante las semanas previas a la celebración de la feria.

La Batalla de Flores se desarrolla además en el marco de una feria que ha ido ampliando sus momentos de mayor afluencia. El Real continúa siendo durante estos días el gran centro de reunión de egabrenses y visitantes, tanto por la actividad nocturna como por el creciente protagonismo de la feria del mediodía y del paseo de caballos.

Un 5 de septiembre donde tampoco faltó el incivismo de algunos, que continuaron una mal llamada tradición consistente en arrancar flores y otros elementos decorativos durante el paso de las carrozas a lo largo de su recorrido.