El Ayuntamiento de Palma del Río crea una unidad de servicios jurídicos

Esta semana han tomado posesión de su cargo cuatro asesores jurídicos en el Ayuntamiento de Palma del Río, que pasarán a estar adscritos a la recién creada Unidad Administrativa de Servicios Jurídicos Municipal como personal funcionario, tras la ejecución de las ofertas de empleo público. La concejala de Recursos Humanos, Rosa María Canovaca, ya anunció en sesión plenaria cambios en el organigrama municipal. Concretamente, en el área de administración general «se ha hecho una reestructuración del departamento. Los puestos son los mismos, pero se ha creado la Unidad Administrativa de Servicios Jurídicos Municipal y ahí van a quedar englobados todos los puestos de asesores jurídicos que estaban vacantes». Para la responsable de Personal en el Ayuntamiento se ha querido «crear ese departamento y que todo quede integrado en un solo servicio jurídico y eso ha hecho que cambie un poco el organigrama, pero realmente es una reestructuración».

Dentro de los cambios, algunos de esos asesores jurídicos estaban adscritos a otros departamentos. «Por ejemplo, uno de los puestos era del área de Administración Financiera y ahora va a pasar directamente a depender de Administración General», aclara Canovaca, para quedar todos englobados en este nuevo departamento.

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Otro de los cambios en el organigrama «afecta al Área de Servicios Públicos y es la naturaleza jurídica que tienen los puestos de trabajo. Ya la normativa nos dice que todos los puestos, o en su mayoría, deben tener carácter de funcionario. Muchos de los puestos de trabajo que se están generando y necesitan tener acceso a tramitaciones, expedientes y demás, tienen que tener carácter de funcionario», explica la concejala. Hasta ahora, estos puestos de trabajo eran de carácter laboral y, según la responsable «no tenemos más remedio que ir modificándolos conforme se van quedando vacantes» para darle la naturaleza jurídica de funcionario.