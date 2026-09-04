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Los Pedroches

Más de trescientas personas secundan la manifestación para exigir una residencia pública en Pozoblanco

La plataforma critica que las familias se ven "ahogadas" para cubrir las necesidades de los mayores ante la falta de plazas públicas

Más de 300 personas secundan en Pozoblanco la manifestación por una residencia pública.

Más de 300 personas secundan en Pozoblanco la manifestación por una residencia pública. / ROSA G. APERADOR

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Rosa G. Aperador

Rosa G. Aperador

Pozoblanco

La manifestación convocada por la Plataforma de personas mayores y dependientes para exigir la residencia pública en Pozoblanco consiguió congregar a más de 300 personas que unieron sus voces a la petición que desde 2023 mantiene esta plataforma. El punto de partida de la manifestación fue el paseo Marcos Redondo con pancartas en las que se leía “Se busca residencia. Desaparecida tras las elecciones del 2023”

La novedad de esta reivindicación fue el formato elegido, en el que además de la manifestación con el recorrido habitual hasta las puertas del Ayuntamiento de Pozoblanco, en tres puntos del mismo se hicieron unas reflexiones respecto a la dependencia en zonas rurales. En la primera de las paradas se puso de manifiesto “la brecha de las pensiones o el limbo de la espera para que se conceda el grado de dependencia”, donde se puso el acento en el largo proceso burocrático para obtener este beneficio social y hasta que se le concede una plaza de una residencia, aunque no esté en Pozoblanco

La siguiente reflexión estuvo centrada en la demanda de plazas residenciales de carácter público en Pozoblanco, destacando el precio de una plaza privada frente a unas pensiones no tan altas como para poder hacer frente sin ayuda de las familias, que muchas veces se ven ahogadas para cubrir las necesidades del mayor.

La tercera reflexión fue para las familias de las personas mayores, para los cuidadores. En este punto se aclaró que desde la plataforma se está completamente de acuerdo con la ayuda a domicilio, pero también con un servicio sociosanitario digno para las personas que lo necesiten. “Los mayores necesitan que los cuidemos, no que los agasajemos con regalos puntuales”, se escuchó en la reflexión.

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Ya a las puertas del Ayuntamiento de Pozoblanco, además de agradecer a todos los presentes se animó a seguir acudiendo a cada concentración que se realice, “porque estamos creciendo en número y no se pueden negar a la evidencia, hace falta poner la primera piedra y seguir construyendo”, se dijo para concluir desde la plataforma.

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