Sector agroalimentario
'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla
La cita se celebrará los días 14 y 15 de septiembre y reunirá a profesionales de la distribución, la restauración, la alta gastronomía y la industria alimentaria
Un total de 18 empresas agroalimentarias cordobesas participarán los próximos 14 y 15 de septiembre en la feria Auténtica Premium Food Sevilla de la mano de ‘Sabor a Córdoba’, marca impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación.
El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha explicado que la cita reunirá a directivos y profesionales de la gran distribución, el retail, el canal Horeca, la alta gastronomía y la industria agroalimentaria.
Según los datos facilitados por la Diputación, Auténtica 2026 congregará a 12.000 profesionales, 321 firmas expositoras y 267 expertos en un espacio de 15.000 metros cuadrados, con más de 200 conferencias, encuentros y catas distribuidas en seis escenarios.
Dieciocho firmas cordobesas
La representación provincial estará integrada por Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; Alvear, de Montilla; Vinos Francisco Arrabal, también de Montilla; Belloterra Delicatessen, de Añora; Bodega Vega Natun, de Córdoba; Bodegas Toro Albalá, de Aguilar de la Frontera; Isidro Castillejo SL, de La Granjuela; Cortijo de Suerte Alta SL, de Baena; Mielinízate, de Villa del Río; Membrillo El Quijote, de Puente Genil; Patatas Fritas Maribel, de Moriles; Patatas Raquel Food, de Cañete de las Torres; Pérez Barquero, de Montilla; Quiviroliva; Rodríguez Chiachio SL, de Cabra; Setacor Micología, de Villafranca de Córdoba; Sociedad Cooperativa Virgen de la Torre, de La Victoria; y Sucesores Hermanos López, de Luque.
Romero ha destacado además la presencia de operadores internacionales procedentes de países como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Corea del Sur, India, Filipinas o Tailandia, lo que abre la puerta a nuevos contactos comerciales.
Nuevos productos cordobeses
Varias empresas aprovecharán la feria para presentar novedades. Según la Diputación, Bodega Vega Natun dará a conocer un vinagre premium de naranja amarga elaborado a partir de frutos del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.
Por su parte, Vinos Francisco Arrabal presentará Ocaso, un vino elaborado mediante un proceso oxidativo propio, y Pa’ Dentro, una bebida aromatizada con base de vino.
También Bodegas Pérez Barquero llevará a la feria G1 Brut Nature, un espumoso desarrollado junto a la Universidad de Córdoba.
Romero ha defendido que la presencia de ‘Sabor a Córdoba’ en este tipo de ferias busca ir más allá de la promoción y traducirse en oportunidades de negocio, empleo y actividad económica para los municipios de la provincia.
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