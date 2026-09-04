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Sector agroalimentario

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla

La cita se celebrará los días 14 y 15 de septiembre y reunirá a profesionales de la distribución, la restauración, la alta gastronomía y la industria alimentaria

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla.

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Un total de 18 empresas agroalimentarias cordobesas participarán los próximos 14 y 15 de septiembre en la feria Auténtica Premium Food Sevilla de la mano de ‘Sabor a Córdoba’, marca impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha explicado que la cita reunirá a directivos y profesionales de la gran distribución, el retail, el canal Horeca, la alta gastronomía y la industria agroalimentaria.

Según los datos facilitados por la Diputación, Auténtica 2026 congregará a 12.000 profesionales, 321 firmas expositoras y 267 expertos en un espacio de 15.000 metros cuadrados, con más de 200 conferencias, encuentros y catas distribuidas en seis escenarios.

Dieciocho firmas cordobesas

La representación provincial estará integrada por Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; Alvear, de Montilla; Vinos Francisco Arrabal, también de Montilla; Belloterra Delicatessen, de Añora; Bodega Vega Natun, de Córdoba; Bodegas Toro Albalá, de Aguilar de la Frontera; Isidro Castillejo SL, de La Granjuela; Cortijo de Suerte Alta SL, de Baena; Mielinízate, de Villa del Río; Membrillo El Quijote, de Puente Genil; Patatas Fritas Maribel, de Moriles; Patatas Raquel Food, de Cañete de las Torres; Pérez Barquero, de Montilla; Quiviroliva; Rodríguez Chiachio SL, de Cabra; Setacor Micología, de Villafranca de Córdoba; Sociedad Cooperativa Virgen de la Torre, de La Victoria; y Sucesores Hermanos López, de Luque.

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla.

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla. / CÓRDOBA

Romero ha destacado además la presencia de operadores internacionales procedentes de países como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Corea del Sur, India, Filipinas o Tailandia, lo que abre la puerta a nuevos contactos comerciales.

Nuevos productos cordobeses

Varias empresas aprovecharán la feria para presentar novedades. Según la Diputación, Bodega Vega Natun dará a conocer un vinagre premium de naranja amarga elaborado a partir de frutos del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Por su parte, Vinos Francisco Arrabal presentará Ocaso, un vino elaborado mediante un proceso oxidativo propio, y Pa’ Dentro, una bebida aromatizada con base de vino.

También Bodegas Pérez Barquero llevará a la feria G1 Brut Nature, un espumoso desarrollado junto a la Universidad de Córdoba.

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Romero ha defendido que la presencia de ‘Sabor a Córdoba’ en este tipo de ferias busca ir más allá de la promoción y traducirse en oportunidades de negocio, empleo y actividad económica para los municipios de la provincia.

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