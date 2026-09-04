El presupuesto de Peñarroya-Pueblonuevo para 2026 prioriza la inversión y la contención del gasto

El Pleno del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha aprobado los presupuestos para el ejercicio 2026, unas cuentas que alcanzan los 11.798.207,24 euros de ingresos y 11.754.524,12 euros de gastos, y que han salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (Partido Popular, Sí Peñarroya y Teresa Molina) y de la concejala no adscrita Paloma Nogales, mientras que PSOE e Izquierda Unida y la concejala no adscrita M. José Muñoz han votado en contra.

El presupuesto municipal se presenta nivelado y sin déficit inicial, manteniendo la capacidad de inversión del Ayuntamiento y garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, al tiempo que se refuerzan las políticas sociales y el apoyo a asociaciones y colectivos locales.

Uno de los principales aspectos de estas cuentas es su capacidad inversora, con 1.830.606,93 euros destinados a inversiones reales, lo que representa el 15,57% del total de los créditos del estado de gastos y supone 44.264,90 euros más que en el presupuesto de 2025.

Desde el Ayuntamiento se destaca que estas cuentas "no se limitan a garantizar el funcionamiento ordinario de la administración municipal, sino que incorporan nuevas prioridades y actuaciones destinadas a transformar y mejorar Peñarroya-Pueblonuevo".

Nuevas apuestas por la economía local y el empleo

El presupuesto incorpora una nueva partida de 30.000 euros destinada al apoyo a las empresas locales, con el objetivo de favorecer la instalación de nuevas actividades empresariales, impulsar la actividad económica y contribuir a la generación de empleo y oportunidades en el municipio.

Esta nueva línea se complementa con otras actuaciones de fomento de la contratación y apoyo a la actividad económica local. Asimismo, se contempla una partida específica destinada al apoyo del servicio de taxi de la localidad, al entender este servicio como una "prestación de especial importancia para la movilidad y para la conexión de los vecinos".

Patrimonio y turismo

El patrimonio histórico y cultural ocupa también un lugar destacado en el presupuesto de 2026. Las cuentas incluyen 12.000 euros para la puesta en marcha del Plan Director del Cerco, una herramienta fundamental para avanzar en la planificación, protección y puesta en valor de uno de los principales elementos patrimoniales del municipio. A ello se suman 11.000 euros destinados a la recuperación de la Vía Romana, para impulsar actuaciones para recuperar y poner en valor este recurso histórico y patrimonial.

Otra de las actuaciones más relevantes es la incorporación de una partida específica para la adquisición del edificio del Casino, un inmueble histórico reconocido como Bien de Interés Cultural. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende avanzar en la recuperación y conservación de un edificio que forma parte de la historia de Peñarroya-Pueblonuevo, con el objetivo de que pueda ser puesto al servicio de los peñarriblenses y convertirse en un nuevo espacio que albergue, entre otros usos, oficinas de las distintas administraciones provinciales y autonómicas.

El presupuesto también contempla un incremento de las partidas destinadas a la mejora de los espacios públicos. En concreto, se incrementa en 55.000 euros la dotación destinada a la adecuación de los parques infantiles y se refuerza la inversión destinada a la adecuación de las instalaciones deportivas.

Contención del gasto y reducción de la deuda

El capítulo destinado a bienes y servicios pasa de 5.219.878,81 euros en 2025 a 5.039.162,48 euros en 2026, lo que supone una reducción de 180.716,33 euros, un 3,46% menos, manteniendo los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales.

Al mismo tiempo, las transferencias corrientes aumentan en 47.175 euros, hasta alcanzar los 386.865 euros, lo que supone un incremento aproximado del 13,9%. Este aumento permite reforzar la atención a situaciones de emergencia social y el apoyo a asociaciones y colectivos vinculados a la cultura, el deporte y la promoción y conservación del patrimonio.

La gestión económica mantiene además la senda de reducción del endeudamiento municipal. A 31 de diciembre de 2025, la deuda viva del Ayuntamiento se situaba en 396.594,55 euros, frente a los 431.600,18 euros existentes al cierre de 2024, lo que supone una reducción de 35.005,63 euros. Además, para 2026 no se contempla la concertación de nuevas operaciones de crédito.