Sucesos
La Policía Local de Cabra pide ayuda para localizar al conductor de un coche que puso en peligro a varios agentes
El vehículo, un BMW Serie 1 negro, se vio implicado en un incidente a las 4.00 horas en la avenida Fuente del Río cuando los agentes retiraban unas vallas colocadas en mitad de la calzada
La Policía Local de Cabra ha solicitado a través de las redes la colaboración ciudadana para identificar al conductor de un BMW Serie 1 de color negro implicado en un grave incidente ocurrido durante la madrugada de este viernes en la avenida de la Fuente del Río.
Los hechos se produjeron aproximadamente a las 4.00 horas, cuando varios agentes se encontraban retirando unas vallas que habían sido colocadas indebidamente en mitad de la calzada. Según informa la Policía Local, en ese momento el vehículo habría intentado atropellar a varios de los agentes que estaban interviniendo en la zona.
Como consecuencia de la colisión, quedaron en el lugar diversos restos de la parte delantera del automóvil, que están siendo analizados. La Policía Local considera que la actuación del conductor puso en grave peligro la seguridad vial y pudo haber provocado un accidente de consecuencias muy graves.
Ya hay indicios para su localización
Además, señala que ya dispone de importantes indicios que podrían permitir la identificación del vehículo y de su conductor, pero solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información adicional para esclarecer plenamente lo ocurrido.
En concreto, la Policía Local pide que quienes puedan aportar cualquier otro dato de interés se pongan en contacto con el cuerpo policial de Cabra, ya que "cualquier información puede resultar clave para identificar al vehículo y a la persona que se encontraba al volante en el momento del incidente".
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