Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas al contadoVueling Aeropuerto de CórdobaMedicamentos contra la obesidadÁngel Ortiz PSOEVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloAlbarrán Córdoba CFEscapadas en los puentesCentro Internacional del Caballo en CórdobaCaballerizas RealesIncendio en vertedero de SadecoSabadell-Córdoba CFTrabajo SocialCrisis de CeutaMercado Mediterráneo de CórdobaBajá Virgen de la Sierra¿Dónde nació España?Conductor peligroso CabraEl tiempo en CórdobaDieta mediterránea
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía Local de Cabra pide ayuda para localizar al conductor de un coche que puso en peligro a varios agentes

El vehículo, un BMW Serie 1 negro, se vio implicado en un incidente a las 4.00 horas en la avenida Fuente del Río cuando los agentes retiraban unas vallas colocadas en mitad de la calzada

La Policía Local de Cabra pide ayuda para localizar al conductor de un coche que puso en peligro a varios agentes

La Policía Local de Cabra pide ayuda para localizar al conductor de un coche que puso en peligro a varios agentes

CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Moreno

José Moreno

Cabra

La Policía Local de Cabra ha solicitado a través de las redes la colaboración ciudadana para identificar al conductor de un BMW Serie 1 de color negro implicado en un grave incidente ocurrido durante la madrugada de este viernes en la avenida de la Fuente del Río.

Los hechos se produjeron aproximadamente a las 4.00 horas, cuando varios agentes se encontraban retirando unas vallas que habían sido colocadas indebidamente en mitad de la calzada. Según informa la Policía Local, en ese momento el vehículo habría intentado atropellar a varios de los agentes que estaban interviniendo en la zona.

Como consecuencia de la colisión, quedaron en el lugar diversos restos de la parte delantera del automóvil, que están siendo analizados. La Policía Local considera que la actuación del conductor puso en grave peligro la seguridad vial y pudo haber provocado un accidente de consecuencias muy graves.

Ya hay indicios para su localización

Además, señala que ya dispone de importantes indicios que podrían permitir la identificación del vehículo y de su conductor, pero solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información adicional para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Noticias relacionadas y más

En concreto, la Policía Local pide que quienes puedan aportar cualquier otro dato de interés se pongan en contacto con el cuerpo policial de Cabra, ya que "cualquier información puede resultar clave para identificar al vehículo y a la persona que se encontraba al volante en el momento del incidente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  2. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  3. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  4. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  5. Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: 'Hay cosas que no entendemos
  6. El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)
  7. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  8. La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla

'Sabor a Córdoba' llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla

Los tres diputados socialistas por Córdoba ocuparán puestos destacados en las áreas de Empleo, Medio Ambiente y Agricultura

Los tres diputados socialistas por Córdoba ocuparán puestos destacados en las áreas de Empleo, Medio Ambiente y Agricultura

Francisco Algar presenta su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Lucena

Francisco Algar presenta su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Lucena

La Diputación invierte más de 270.000 euros en mejorar infraestructuras de La Cardenchosa y Argallón, en Fuente Obejuna

La Policía Local de Cabra pide ayuda para localizar al conductor de un coche que puso en peligro a varios agentes

La Policía Local de Cabra pide ayuda para localizar al conductor de un coche que puso en peligro a varios agentes

La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra no siempre fue el 4 de septiembre

La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra no siempre fue el 4 de septiembre

Montoro marca 44,4 grados y Córdoba continúa en aviso naranja de la Aemet: así se presenta otro día muy caluroso

Montoro marca 44,4 grados y Córdoba continúa en aviso naranja de la Aemet: así se presenta otro día muy caluroso

Lope Ruiz, alcalde de Iznájar: «Para fijar población joven hacen falta tres cosas: empleo, vivienda y buenos servicios»

Tracking Pixel Contents