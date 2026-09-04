Nexwell Power instalará en Córdoba el primer sistema de baterías que hibrida una planta solar en la provincia

Nexwell Power ha obtenido la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) para incorporar un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a su planta fotovoltaica Silverio, situada en Guadalcázar. Se trata de la primera instalación solar de la provincia autorizada para ser hibridada con baterías, un proyecto que refuerza el papel de Córdoba y Andalucía en la transición energética.

El nuevo módulo de almacenamiento tendrá una capacidad superior a 100 MWh y está previsto que se conecte a la red durante el primer semestre de 2027. Será el primero de una serie de proyectos de almacenamiento que Nexwell Power está implementando en su cartera de activos, con una capacidad combinada de casi 1 GWh en esta primera fase.

La combinación de generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de activos permitirá a la compañía ampliar su capacidad de comercialización de energía durante las 24 horas, con soluciones más flexibles y adaptadas al perfil de consumo de sus clientes.

«Este es un nuevo paso en nuestro objetivo de ofrecer a los clientes energía renovable que no solo sea sostenible, sino que también se adapte a su perfil de consumo y a sus requisitos de fiabilidad», explica el CEO de Nexwell Power, Jorge Lara.

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La hibridación de la planta de Silverio forma parte del objetivo de Nexwell Power de acelerar la descarbonización de la economía. La compañía señala que la combinación de baterías con plantas fotovoltaicas permite almacenar la energía solar generada durante el día para atender la demanda nocturna, al tiempo que aporta flexibilidad al sistema eléctrico. Con esta inversión en infraestructuras renovables a gran escala, la empresa pretende generar valor para las comunidades locales y contribuir a un futuro energético más sostenible.