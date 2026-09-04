Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dcoop-DeoleoHipotecas CórdobaPabellón de la JuventudVueling Aeropuerto de CórdobaVictoria Fernández PSOEÁngel Ortiz PSOEGuía Velá de la FuensantaConcurso de Atalaje de TradiciónVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloSemana Europea de la MovilidadAlbarrán Córdoba CFMedicamentos contra la obesidadTurismo cordobesesCentro Internacional del Caballo en CórdobaCaballerizas RealesIncendio en vertedero de SadecoMercado Mediterráneo de Córdoba
instagramlinkedin

Energía

Nexwell Power instalará en Córdoba el primer sistema de baterías que hibrida una planta solar en la provincia

El proyecto de Silverio contará con más de 100 MWh de capacidad de almacenamiento y está previsto que se conecte a la red en el primer semestre de 2027

Proyecto BESS en Guadalcázar.

Proyecto BESS en Guadalcázar. / Nexwell Power

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Nexwell Power ha obtenido la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) para incorporar un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a su planta fotovoltaica Silverio, situada en Guadalcázar. Se trata de la primera instalación solar de la provincia autorizada para ser hibridada con baterías, un proyecto que refuerza el papel de Córdoba y Andalucía en la transición energética.

El nuevo módulo de almacenamiento tendrá una capacidad superior a 100 MWh y está previsto que se conecte a la red durante el primer semestre de 2027. Será el primero de una serie de proyectos de almacenamiento que Nexwell Power está implementando en su cartera de activos, con una capacidad combinada de casi 1 GWh en esta primera fase.

La combinación de generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de activos permitirá a la compañía ampliar su capacidad de comercialización de energía durante las 24 horas, con soluciones más flexibles y adaptadas al perfil de consumo de sus clientes.

«Este es un nuevo paso en nuestro objetivo de ofrecer a los clientes energía renovable que no solo sea sostenible, sino que también se adapte a su perfil de consumo y a sus requisitos de fiabilidad», explica el CEO de Nexwell Power, Jorge Lara.

Noticias relacionadas

La hibridación de la planta de Silverio forma parte del objetivo de Nexwell Power de acelerar la descarbonización de la economía. La compañía señala que la combinación de baterías con plantas fotovoltaicas permite almacenar la energía solar generada durante el día para atender la demanda nocturna, al tiempo que aporta flexibilidad al sistema eléctrico. Con esta inversión en infraestructuras renovables a gran escala, la empresa pretende generar valor para las comunidades locales y contribuir a un futuro energético más sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  2. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  3. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  4. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  5. Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: 'Hay cosas que no entendemos
  6. El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)
  7. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  8. La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

Córdoba tendrá su primera planta solar con grandes baterías para almacenar energía

Córdoba tendrá su primera planta solar con grandes baterías para almacenar energía

Lucena destina 240.000 euros a obras de mejora y mantenimiento de colegios

Lucena destina 240.000 euros a obras de mejora y mantenimiento de colegios

La vendimia del Pedro Ximénez respira en Córdoba tras el golpe del mildiu

La vendimia del Pedro Ximénez respira en Córdoba tras el golpe del mildiu

La Junta de Andalucía posiciona el sector del frío de Lucena en la vanguardia técnica para los nuevos centros de datos

La Junta de Andalucía posiciona el sector del frío de Lucena en la vanguardia técnica para los nuevos centros de datos

DNI y pasaporte sin salir del pueblo: así será el nuevo despliegue de la Policía en la provincia de Córdoba

DNI y pasaporte sin salir del pueblo: así será el nuevo despliegue de la Policía en la provincia de Córdoba

Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

Sabor a Córdoba llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla

Sabor a Córdoba llevará a 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food de Sevilla

El presupuesto de Peñarroya-Pueblonuevo para 2026 prioriza la inversión y la contención del gasto

El presupuesto de Peñarroya-Pueblonuevo para 2026 prioriza la inversión y la contención del gasto
Tracking Pixel Contents