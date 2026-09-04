Montoro marca 44,4 grados y Córdoba continúa en aviso naranja de la Aemet: así se presenta otro día muy caluroso

El calor extremo continúa haciendo estragos en la provincia de Córdoba. Ayer jueves, cuatro localidades superaron los 43 grados: Córdoba, con 43,5º, La Rambla y Fuente Palmera, que registraron 43,8º en las horas centrales de la tarde, y Montoro, que con 44,4º marcó el máximo entre las localidades cordobesas.

Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque en las próximas horas bajarán algo las temperaturas, seguiremos muy por encima de los registros habituales de la época, al menos, durante una semana. Además, en la segunda de septiembre, continuará la misma dinámica.

Avisos de la Aemet hoy viernes, 4 de septiembre. / Aemet

"La semana del 7 al 13 de septiembre será claramente más cálida de lo normal en la mayor parte del país; las precipitaciones, en general, serán escasas y siguen, por tanto, las condiciones veraniegas", explica el instituto oficial, que ha decretado el aviso naranja en la Campiña y el amarillo en Sierra-Pedroches y en la Subbética para hoy viernes, 4 de septiembre.

El tiempo hoy viernes, 4 de septiembre

Centrándonos en el pronóstico de hoy viernes, 4 de septiembre, la Aemet prevé para Córdoba y provincia cielos con nubosidad alta, sin descartar lluvias débiles y dispersas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados y tendiendo a suroeste a partir de la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 24º y 37º, en Pozoblanco entre 22º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 37º.

El sábado, misma dinámica de calor

Este sábado, 5 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos con nubosidad alta por la mañana y poco nubosos o despejados por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de componente sur, ocasionalmente moderados.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.