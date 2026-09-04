Manuel Torralbo destaca la relación de la Universidad de Córdoba con el sector vitivinícola en su pregón de la Fiesta de la Vendimia de Montilla

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha sido investido como Capataz de Honor de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, durante un acto celebrado en Bodegas Pérez Barquero, donde ha pronunciado un pregón que ha unido las matemáticas con la tierra, el trabajo, el conocimiento, la cultura y la memoria que acompañan a los vinos de esta denominación de origen cordobesa.

La ceremonia, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, con el apoyo del Consejo Regulador de Montilla-Moriles y la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, ha comenzado con la investidura de Natalia Marín y José Antonio Marín como Vendimiadores Mayores. Ambos han estado acompañados por Claudia Arrabal y Carlos Lao; Mireia Jiménez y Antonio Jiménez; Saray Rodríguez y Juan Luis García; e Irene López y Francisco José González.

Tras la coronación ha tenido lugar el pregón del rector de la UCO, que ha articulado su intervención alrededor de una pregunta: «¿Cuánto cabe realmente en una copa de vino?». Desde su condición de matemático, Torralbo ha recurrido a las antiguas unidades de medida, la geometría de los toneles, los rendimientos del viñedo, la maduración de la variedad Pedro Ximénez y el tiempo pausado de las criaderas y soleras para recorrer una cultura vitivinícola en la que no todo puede reducirse a cifras. El pregonero ha dirigido también su mirada hacia el futuro del marco Montilla-Moriles, defendiendo la calidad, la singularidad, la gastronomía y el territorio como herramientas para generar un mayor valor y acercar sus vinos a las nuevas generaciones. Asimismo, ha reivindicado el papel histórico desempeñado por las mujeres en las viñas, los lagares y las bodegas montillanas.

La Universidad de Córdoba y el vino

En ese recorrido entre la tradición y el futuro, Torralbo ha recordado la relación histórica de la UCO con el sector vitivinícola y ha anunciado el respaldo de la institución académica a la candidatura de Montilla a Ciudad Española del Vino 2027. El rector ha expresado su deseo de que «dentro de un año podamos celebrar juntos ese reconocimiento».

Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha agradecido al rector tanto su intervención como su disposición a ser designado como Capataz de Honor, una distinción con la que se ha incorporado a una prestigiosa nómina de personas que ejercen como embajadoras de Montilla, de sus viñas y de sus vinos y vinagres.

Llamas ha señalado que «cuando bebemos de una copa de vino, estamos saboreando sabiduría, historia, dedicación, mimos, quizá algún instante de incertidumbre y, también, reconfortantes momentos de ilusión y de esperanzas».

Reconocimientos

La ceremonia ha vivido otro de sus momentos centrales con el reconocimiento de quienes representan los dos extremos del recorrido que comienza en el campo donde nace la uva y continúa en la bodega, donde el tiempo termina de convertirla en vino. El Consejo Regulador, representado por su presidente, Javier Martín, ha distinguido a Manuel Peinado Luque, encargado de campo de Bodegas Alvear, como Capataz de Campo, y a Miguel Herrador Repiso, industrial y enólogo montillano, propietario de Bodegas Navarro, como Capataz de Bodega. Sus nombramientos han puesto rostro al conocimiento acumulado durante generaciones en viñas, lagares, cooperativas y bodegas de la localidad.

Ambos reconocimientos se han sumado al agradecimiento expresado por Rafael Llamas hacia «todas las personas cuyo esfuerzo silencioso» sostiene cada nueva cosecha y cada nueva vendimia.

Con el pregón y la entrega de las nuevas distinciones, la Fiesta de la Vendimia ha dado el pistoletazo de salida a sus días centrales, dedicados a celebrar el final de la cosecha y el comienzo del tiempo en el que el mosto inicia su camino para convertirse en vino.

El acto celebrado en Pérez Barquero ha vuelto así a fijar su atención en la tierra, en quienes la trabajan y en una cultura vitivinícola que aprovecha la transferencia de conocimiento que brinda la UCO.