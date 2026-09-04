Educación
Lucena destina 240.000 euros a obras de mejora y mantenimiento de colegios
La Junta destina 88.938 euros a la reparación urgente de los lucernarios del IES Sierra de Aras, afectados por los temporales de principios de año
El tiempo previo al inicio del curso escolar 2026-2027 marca en Lucena la culminación de las obras de conservación y mejora estructural diseñadas en la totalidad de los centros educativos de la localidad. La inversión comprometida por la delegación municipal de Educación asciende a 238.871 euros, priorizando avances en las condiciones de seguridad, mantenimiento y confort.
Estas intervenciones se dividen en áreas de mejoras estructurales, climatización, pistas deportivas o instalaciones eléctricas. Entre multitud de obras, el Consistorio ha abordado el cerramiento del patio cubierto, el techado de una terraza de acceso y la sustitución de ventanas interiores en el colegio Barahona de Soto; la rehabilitación de las pistas polideportivas del colegio Al-Yussana, o la reparación del suelo lateral del edificio norte de Primaria del CEIP Nuestra Señora de Araceli.
Intervención en los exteriores del colegio El Prado
En el colegio El Prado, el Ayuntamiento, igualmente, ha impulsado la modernización de espacios exteriores. Dentro del apartado de climatización, este desembolso ha favorecido a los colegios Antonio Machado, San José de Calasanz, El Prado y San Francisco de Las Navas del Selpillar.
En estas mismas fechas, la Agencia Pública Andaluza de Educación, perteneciente a la Consejería de Educación, ha culminado las obras de reparación de los lucernarios del IES Sierra de Aras. Este centro educativo, donde se imparten ESO, Bachillerato y ciclos formativos, acusó importantes desperfectos en varios sectores a consecuencia de los temporales de comienzos de año.
Los trabajos, por vía de urgencia, han requerido de una inversión de 88.938 euros, que ha sido asumida por la Junta. Los efectos de las tormentas provocaron el cierre de varias aulas y el traslado de los alumnos a otras dependencias e, incluso, la activación temporal del método telemático.
El proyecto técnico ha contemplado la reparación de la envolvente del edificio, restituyéndose la impermeabilización y garantizando la estabilidad de las piezas de cobertura, tal y como explicaba el delegado del ramo, Diego Copé, junto al alcalde, Aurelio Fernández, y la edil de Educación, Miriam Ortiz.
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