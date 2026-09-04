La Junta de Andalucía posiciona el sector del frío de Lucena en la vanguardia técnica para los nuevos centros de datos

El nuevo escenario de competitividad mundial ligado al desarrollo de los centros de procesamiento de datos y a su impacto tecnológico ha propiciado una reunión de trabajo este viernes en el Ayuntamiento de Lucena. En el encuentro han participado el consejero de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Nieto; el alcalde, Aurelio Fernández, y representantes del sector del frío industrial y la climatización, un clúster destacado por su capacidad para aportar soluciones eficientes y de alta fiabilidad

En su primera visita a la localidad después de la asunción de nuevas competencias en el Gobierno andaluz, Nieto criticó duramente la regulación promovida por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ante la homologación de unas instalaciones imprescindibles en la cobertura digital para las grandes factorías.

Peligran una veintena de proyectos en Andalucía

Durante su comparecencia, Nieto sostuvo que los condicionantes marcados por el Gobierno central contienen "las exigencias más altas de todo el mundo" y, como alternativa, solicitó una solución "escalada". Por ejemplo, esta normativa fija unas temperaturas permanentes de entre cinco y 20 grados, provocando la suspensión, al menos temporal, de 20 proyectos de centros de procesamiento de datos diseñados en Andalucía y con una inversión de 10.000 millones de euros.

Un momento del encuentro en el que ha participado José Antonio Nieto en el ayuntamiento de Lucena. / M. González

Unas directrices "caprichosas y bastante equivocadas", resaltaba Nieto, también extendidas al consumo del agua, sin distinguir entre potable y regenerada, y de las energías renovables, al elevar al 80% su uso cada hora. Todo ello, abundaba el consejero, "lastrará" a segmentos industriales de referencia en Andalucía, como la refrigeración y climatización de Lucena, al estar privados de disponer en su entorno de estos edificios informáticos y electrónicos de gran alcance, en un panorama andaluz de pérdida de "soberanía digital" y "expulsión" del avance tecnológico. En consecuencia, junto a otras comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura, el Ejecutivo andaluz elevará alegaciones a este decreto gubernamental.

Apertura de un nuevo nicho de mercado para Lucena

Al mismo tiempo, esta tesitura reporta un "extraordinario nicho de mercado" para el ámbito del frío industrial de Lucena, expresaba Nieto, porque el componente de la refrigeración resulta "imprescindible" en la construcción y mantenimiento de estos centros y los productos fabricados en la localidad ostentan una calidad "absolutamente reconocida". José Antonio Nieto animó a la Asociación de Fabricantes de Refrigeración (AFAR) a "competir" en escenarios internacionales, "potenciando" sus recursos de última generación y explotando una "oportunidad de desarrollo".

Por su parte, Joaquín Peñalver, presidente de AFAR, recordó que el sector del frío ha desempeñado funciones "relevantes" en ciclos "críticos", en alusión a la pandemia, y advirtió un "horizonte interesantísimo", esgrimiendo la capacidad de los laboratorios y de los proyectos de trabajo implantados en Lucena. Peñalver reclamó una "flexibilización" de las obligaciones establecidas, recordando al mismo tiempo "la dependencia" del entorno conformado por los proveedores. Por último, afirmó que "no queremos quedarnos atrás" con nuevos obstáculos acerca de la gestión de datos y la inteligencia artificial.

Y, brevemente, el alcalde, Aurelio Fernández, reparó en "las aportaciones" a los sectores económico, empresarial e industrial que ofrece la inteligencia artificial y la "velocidad importante" insuflada a unos paisajes tecnológicos donde el sector del frío ha de pugnar "por ser los primeros" por su liderazgo internacional.