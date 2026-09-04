Francisco Algar presenta su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Lucena

El PSOE de Lucena ya tiene un primer aspirante a las primarias para la candidatura a la Alcaldía. Francisco Algar, exdelegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, actualmente concejal y portavoz socialista en el Consistorio lucentino, ha formalizado este viernes su candidatura con la presentación de la documentación oportuna en este proceso previo a las municipales del próximo año 2027.

En el verano de 2025, junto a otros cambios en el plano local, Algar asumió la portavocía del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, sucediendo a Teresa Alonso. Un movimiento interno que fortalecía el posicionamiento de Algar para convertirse en futuro candidato. A priori, ninguna otra opción pugnará en estas primarias y este próximo lunes el concejal socialista sería ratificado por la organización socialista como alcaldable en los comicios de mayo.

El PSOE perdió el gobierno lucentino en 2023 tras 24 años

El objetivo máximo del PSOE consiste en recuperar la Alcaldía de Lucena después de unos pobres resultados en 2023, retrocediendo, con Juan Pérez como número en la lista, de diez a seis concejales y entregando el gobierno municipal al PP tras 24 años.

Entre 2003 y 2011, Algar ejerció de concejal en el gobierno municipal del PSOE, liderado por José Luis Bergillos, durante dos mandatos consecutivos, asumiendo responsabilidades en las delegaciones municipales de Urbanismo, Desarrollo Económico o Recursos Humanos. Además, en 2015 era nombrado delegado territorial de la Junta, para la provincia de Córdoba, de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.