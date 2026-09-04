Unidad rural
DNI y pasaporte sin salir del pueblo: así será el nuevo despliegue de la Policía en la provincia de Córdoba
La campaña 2026/2027 comienza el 9 de septiembre y permitirá tramitar y recoger el DNI y el pasaporte en el mismo municipio, sin necesidad de desplazarse a una comisaría
La Policía Nacional en Córdoba pondrá en marcha el próximo 9 de septiembre la campaña 2026/2027 del DNI móvil, un dispositivo con el que llevará la expedición y renovación del DNI y el pasaporte a distintos municipios de la provincia que no cuentan con unidades de documentación.
El objetivo es acercar la Administración a la ciudadanía, especialmente a quienes residen en localidades alejadas de las dependencias policiales, y evitar desplazamientos a otras localidades para realizar los trámites relacionados con sus documentos de identidad.
Dos vehículos móviles para expedir el DNI y el pasaporte
La campaña contará con dos Vehículos Integrales de Documentación (Vidoc), cada uno equipado con dos puestos de expedición. En ellos se podrán tramitar tanto el DNI como el pasaporte.
Una de las principales ventajas del dispositivo es que ambos documentos se entregarán en el mismo momento de la expedición, por lo que los ciudadanos no tendrán que realizar un segundo desplazamiento para recogerlos.
Además, los vehículos dispondrán de un Punto de Actualización de Documentación (PAD) que permitirá realizar diferentes gestiones relacionadas con el DNI electrónico.
Entre ellas se encuentran la renovación de los certificados y de la firma digital del DNI, el cambio o solicitud de una nueva contraseña y la activación de MiDNI, la aplicación que permite utilizar el teléfono móvil para identificarse como con el documento físico.
¿Cómo pedir cita para el DNI móvil en Córdoba?
La gestión de las citas para utilizar el servicio continuará correspondiendo a los ayuntamientos de cada municipio. Serán los consistorios los encargados de establecer las citas con la suficiente antelación, teniendo en cuenta tanto la población de cada localidad como la demanda prevista.
Para que el servicio pueda prestarse correctamente, los ayuntamientos deberán disponer de los espacios y requisitos técnicos y funcionales necesarios para acoger los vehículos de documentación.
Por ello, los ciudadanos interesados deberán consultar con su ayuntamiento cuándo se habilita el servicio y cómo solicitar cita para la expedición o renovación del DNI o el pasaporte.
Más de 12.000 documentos expedidos durante la campaña anterior
La campaña 2025/2026 permitió llevar este servicio a 54 municipios de la provincia de Córdoba, dentro de un territorio con una población de cerca de 400.000 personas.
Durante ese periodo se expidieron más de 12.000 documentos mediante el dispositivo móvil de la Policía Nacional.
El servicio también realizó desplazamientos al Centro Penitenciario de Córdoba y atendió a personas con movilidad reducida. En este último caso, se prestó asistencia a casi 250 personas, tanto en sus domicilios como en residencias de mayores o centros para personas con discapacidad.
¿Cómo solicitar el DNI móvil para personas con movilidad reducida?
Las personas con movilidad reducida que necesiten este servicio pueden solicitar la atención mediante correo ordinario dirigido a la Comisaría Provincial de Policía de Córdoba.
Para ello deberán cumplimentar los impresos correspondientes, disponibles en la página web de la Policía Nacional, dentro del apartado dedicado al DNI electrónico.
La nueva campaña 2026/2027 permitirá así acercar la expedición y renovación del DNI y el pasaporte a más localidades de la provincia de Córdoba y facilitar estos trámites a los ciudadanos que tienen mayores dificultades para desplazarse hasta una comisaría.
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