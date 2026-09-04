Institución provincial
La Diputación invierte más de 270.000 euros en mejorar infraestructuras de La Cardenchosa y Argallón, en Fuente Obejuna
Las actuaciones del Plan de Aldeas incluyen un nuevo acceso al Centro de Usos Múltiples de La Cardenchosa, una ronda peatonal en Argallón y mejoras en su parque infantil
La Diputación de Córdoba ha finalizado tres actuaciones en las aldeas de La Cardenchosa y Argallón, pertenecientes a Fuente Obejuna, dentro del Plan de Aldeas 2024-2027, con una inversión conjunta superior a los 270.000 euros.
El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, ha visitado ambos núcleos para conocer el resultado de unas obras dirigidas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos.
Nuevo acceso en La Cardenchosa
En La Cardenchosa, la Diputación ha destinado 105.314 euros a la urbanización del terreno situado junto al Centro de Usos Múltiples. La intervención ha permitido crear un nuevo acceso lateral al edificio y habilitar al mismo tiempo la superficie recuperada para usos recreativos.
Los trabajos han incluido elementos de cerramiento y contención de tierras, además de una nueva red de recogida de aguas pluviales, una boca de riego y alumbrado público mediante la instalación de tres luminarias.
Una ronda peatonal en Argallón
En Argallón, la principal actuación ha consistido en la segunda fase de un acerado-paseo junto a la carretera CO-8402, con una inversión de 153.575 euros.
El proyecto da continuidad a la primera fase ejecutada por el Ayuntamiento y completa una ronda peatonal destinada a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad de los vecinos. La actuación incorpora nuevas luminarias y elementos de protección para los peatones, entre ellos una barandilla metálica.
El recorrido se divide en dos tramos. Entre la calle San Isidro y el callejón Peñasco, el acerado queda delimitado por un muro de bloques de hormigón. Desde ese punto hasta el final de las edificaciones se han utilizado bordillos de hormigón y se han realizado rebajes para garantizar el acceso a los garajes.
También se han acondicionado las entradas a las cocheras y se ha instalado de forma soterrada un colector de 400 milímetros.
Mejoras en el parque infantil
La Diputación ha invertido además 11.500 euros en la mejora del parque infantil de Argallón, también dentro del Plan de Aldeas.
Los trabajos han consistido en la sustitución del pavimento de seguridad, la renovación del cerramiento, la puesta a punto de los juegos existentes, la incorporación de algunos nuevos y la instalación de un panel con las normas de uso.
En conjunto, las tres intervenciones suman 270.389 euros de inversión en ambos núcleos.
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