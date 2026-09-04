Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

Cabra ya está de fiesta y vive en la jornada de este viernes 4 de septiembre uno de sus días más señalados. Desde bien temprano el repicar de las campanas anunciaba la Bajá de la imagen de María Santísima de la Sierra desde su santuario a la ciudad de la que es patrona.

Tras la misa de romeros oficiada a las doce del mediodía, llegó el momento esperado cada año por los fieles, las cuatro de la tarde, toda una hora ya clásica para los egabrenses, en la que la imagen sale de su santuario arropada por varios cientos de personas que la acompañan por un camino pedregoso, entre riscos y jaras, llevada a hombros por sus costaleros.

El gentío no impide que se vayan cumpliendo los horarios marcados mientras la imagen serrana centra la atención en lugares emblemáticos para los fieles como La Viñuela, el Peñón de la Beata, Los Colchones o la Casilla de la Salve, donde, una vez más, es portada a hombros de las mujeres mientras se le canta la Salve popular por Antonio Roldán Molina y Antonio J. Roldán León, padre e hijo, y unas coplas por los hermanos Egea Granados.

Encendido del alumbrado al inicio de las Fiestas de Septiembre de Cabra en honor de la Virgen de la Sierra. / Moreno

Este sábado, Batalla de las Flores

Más tarde, tras llegar a la barriada que lleva su nombre pasadas las 19.00 horas y hacer una parada en el antiguo paso a nivel para ser girada hacia el hospital comarcal Infanta Margarita a modo de bendición hacia los que allí se encuentran hospitalizados, la Virgen se dirige a la entrada a la ciudad, donde está prevista su llegada en torno a las 22.00 horas por los arcos de la antigua calle Baena. Allí, el alcalde, Fernando Priego, le impone la vara de mando que la acredita como alcaldesa perpetua de la localidad y es recibida por representantes del clero, la Corporación municipal, la corte de honor de las fiestas, el pregonero y distintas autoridades junto a representantes de asociaciones y vecindario en general.

Finalmente, la Virgen hace una entrada triunfal, en torno a la medianoche, en la iglesia de la Asunción y Ángeles (donde permanecerá hasta el domingo 11 de octubre, cuando de nuevo regrese a su santuario), precediendo un cortejo de varias decenas de carrozas engalanadas con flores de papel que participan en el concurso organizado por el Consistorio y que continúa en la tarde de este sábado 5 de septiembre con la denominada Batalla de Flores.

Alumbrado de las Fiestas de Septiembre de Cabra en honor de la Virgen de la Sierra. / Moreno

El pregón

En la noche de ayer jueves, 3 de septiembre, con el encendido oficial del alumbrado extraordinario y la inauguración de los bailes en las diez casetas que componen en el parque de la Tejera se abrían la Feria y Fiestas de Septiembre en honor de María Santísima de la Sierra, declaradas de Interés Turístico Nacional desde 1972. Y hasta el próximo martes, 8 de septiembre, la alegría y el fervor de los egabrenses hacia su patrona vibrarán en cada uno de los rincones de la ciudad.

Este acto se vio precedido en el decimonónico salón del parque Alcántara Romero, El Paseo, con la proclamación de los reyes de las Fiestas, Sara Montes Ordóñez y Dylan Castillo Rodríguez, junto a su corte, que completan las damas Julia Pastor Toro, Ainhoa Rubio Cantero, Rocío Rosa Arroyo y Sara Serrano Ropero.

A este, siguió el pregón pronunciado por Antonio Jesús Fernández Espinar, vicehermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, persona ligada a los ámbitos cofradiero y social de la ciudad, tras ser presentado por Manuel Moreno Martín, miembro de la junta de gobierno de la archicofradía.

Antonio Jesús Fernández Espinar pronuncia el pregón de las Fiestas de Septiembre de Cabra en honor a la Virgen de la Sierra. / Moreno

Fernández afrontó una de las citas más significativas de estas fiestas desde una perspectiva marcadamente personal y vinculada a las tradiciones de Cabra con un pregón eminentemente mariano y, al mismo tiempo, un canto a Cabra, a sus tradiciones y a su cultura, desde el conocimiento y el sentimiento hacia las costumbres y vivencias que rodean a la patrona y a sus fiestas, poniendo el acento en la dimensión cultural y emocional que para varias generaciones de egabrenses tiene esta celebración.

El broche lo puso el alcalde, Fernando Priego, y la asociación Banda de Música de Cabra con la interpretación de las Coplas de la Virgen de la Sierra, momento tras el que tuvo lugar ya el clásico pasacalles de la Corporación municipal junto a la corte de honor y el pregonero hasta el recinto ferial de La Tejera, donde tuvo lugar, como colofón, una cena en homenaje al pregonero.