La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra no siempre fue el 4 de septiembre

La Bajá de la Virgen de la Sierra, una de las tradiciones religiosas y populares más arraigadas de Cabra, no siempre se celebró el 4 de septiembre. Aunque en la actualidad esta fecha forma parte del calendario sentimental de los egabrenses y marca el regreso de la patrona desde su santuario hasta la ciudad, la historia de la devoción muestra que el traslado de la imagen ha estado condicionado por distintas circunstancias y no respondió siempre a un día fijo.

Así lo recoge la documentación histórica sobre la Virgen de la Sierra, que señala expresamente que la tradicional Bajá "no se realizó de manera continua el 4 de septiembre". La afirmación adquiere especial relevancia al repasar la evolución del culto a la patrona, que atravesó diferentes etapas a lo largo de los siglos, con momentos de gran fervor y otros en los que la devoción llegó a encontrarse prácticamente desaparecida.

La propia historia de la imagen evidencia que sus estancias en Cabra y en el santuario del Picacho tampoco siguieron siempre el esquema actual. En 1755, por ejemplo, la Virgen bajó a la localidad después del terremoto de Lisboa, en acción de gracias por la supervivencia de la población. Dos décadas después, en 1775, volvió a permanecer en Cabra durante más de un año con motivo de la sequía que afectaba a la comarca. También durante la Guerra Civil la imagen permaneció en la ciudad.

El paso de la Virgen de la Sierra por los arcos de la calle Baena es uno de los momenots más esperados de la Bajá.o urbano de Cabra. La Virgen pasa por los arcos de la antigua calle Baena. Recorrido de las carrozas en la Batalla de las Flores / Moreno

Una tradición que se fue consolidando con el tiempo

La relación entre Cabra y la Virgen de la Sierra se remonta a siglos atrás. Las referencias más antiguas a su culto aparecen vinculadas al Libro de la Montería de Alfonso XI, mientras que la tradición local sitúa el hallazgo de la imagen en una cueva de la Sierra de Cabra en 1240. Las primeras referencias documentales a la Archicofradía se remontan, por su parte, al siglo XVI.

Sin embargo, la continuidad de la devoción no estuvo garantizada. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Virgen llegó a encontrarse prácticamente olvidada en una capilla de la Iglesia de la Asunción y Ángeles. La ausencia de la imagen del santuario tuvo además consecuencias sobre el propio culto en la Sierra: los devotos dejaron de acudir con la misma frecuencia al Picacho y el santuario quedó en una situación cercana al abandono.

El proceso de recuperación comenzó a principios del siglo XX. En octubre de 1912 se anunció en las iglesias de Cabra la reorganización de la Archicofradía y el traslado de la Virgen al santuario. Finalmente, el 28 de octubre de ese año, los fieles acompañaron a la imagen en romería hasta la Sierra. Al año siguiente se celebró la primera romería de la Candelaria, dentro de una nueva etapa de impulso de la devoción.

Procesión de la Virgen de la Sierra por las calles de Cabra durante las fiestas patronales. / J. Moreno

Del traslado extraordinario a una fecha emblemática

No fue hasta el año 1913 cuando las autoridades eclesiásticas y civiles de la época determinaron establecer el 4 de septiembre como el día oficial para la bajada anual de la venerada imagen. Esta decisión institucional se produjo apenas un lustro después de que la Virgen de la Sierra fuera proclamada oficialmente patrona de la ciudad en 1908. Desde aquel momento, el recorrido de la comitiva se convirtió en un rito anual ineludible, marcando la víspera de la feria mayor y estructurando el ciclo festivo tal y como se conoce en la actualidad.

La historia explica, por tanto, que la Bajá no debe entenderse como una tradición inmutable desde tiempos remotos, sino como el resultado de una evolución en la relación entre la patrona, la ciudad y su santuario.

En la actualidad, el 4 de septiembre identifica de manera inmediata la Bajá y congrega a miles de fieles y devotos en torno al traslado de la imagen

La consolidación de determinadas fechas convirtió posteriormente el regreso de la Virgen en uno de los grandes acontecimientos del calendario egabrense. En la actualidad, el 4 de septiembre identifica de manera inmediata la Bajá y congrega a miles de fieles y devotos en torno al traslado de la imagen desde el santuario hasta Cabra. El recorrido actual parte de la ermita y culmina con la entrada de la Virgen en la ciudad, en una jornada marcada por la participación popular y los actos religiosos.

La fecha, sin embargo, tiene detrás una historia mucho más compleja. El 4 de septiembre se ha convertido en una referencia profundamente arraigada en la identidad colectiva de Cabra, pero la trayectoria histórica de la Virgen de la Sierra demuestra que sus bajadas respondieron durante siglos a necesidades religiosas, circunstancias extraordinarias y cambios en la propia organización de su culto.

Ese recorrido permite entender mejor el significado actual de la Bajá. Más allá de una fecha concreta, representa la estrecha vinculación entre la Virgen de la Sierra y los habitantes de Cabra, una relación que ha sobrevivido a periodos de esplendor, abandono y recuperación y que hoy continúa teniendo en septiembre uno de sus momentos centrales.