El Tren del Jamón ya tiene fecha: un viaje de Madrid a Villanueva de Córdoba para degustar el mejor ibérico y descubrir Los Pedroches

¿Te imaginas subirte a un tren en Madrid y terminar el día degustando jamón ibérico de bellota en plena comarca de Los Pedroches? Ya es posible. Renfe y el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba han puesto en marcha el Tren del Jamón, una nueva propuesta turística que permitirá viajar desde Madrid hasta el norte de la provincia de Córdoba para conocer de cerca uno de los productos gastronómicos más reconocidos de Andalucía.

La primera salida tendrá lugar el 17 de octubre de 2026 y la experiencia está pensada para disfrutar de Villanueva de Córdoba en una jornada completa, con visita a una finca de dehesa, recorrido por un secadero de jamones, degustación de productos ibéricos y una ruta por algunos de los principales monumentos y espacios históricos de la localidad.

De Madrid a Los Pedroches en poco más de hora y media

El viaje comenzará a las 9.00 horas en la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, desde donde los viajeros partirán hacia Villanueva de Córdoba en un servicio regular de tren Avlo. La llegada está prevista a las 10.34 horas. A partir de ese momento comenzará una jornada dedicada a descubrir los sabores y paisajes de Los Pedroches.

Un secadero de jamones de Los Pedroches. / CÓRDOBA

Uno de los platos fuertes de la experiencia será la visita a una finca de dehesa y al Secadero de Jamones IBESA, donde los participantes podrán conocer cómo se elabora y madura uno de los grandes tesoros gastronómicos de la provincia. Y, por supuesto, la visita tendrá recompensa: los viajeros disfrutarán de una degustación de Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches y embutidos.

Un menú con jamón, dehesa y patrimonio

La gastronomía será uno de los grandes reclamos del viaje, aunque no el único. A las 14.00 horas llegará el momento de comer. El almuerzo no está incluido en el precio del viaje, pero los visitantes tendrán la oportunidad de elegir entre los bares y restaurantes de Villanueva de Córdoba para continuar descubriendo la gastronomía local. La tarde estará reservada para conocer el patrimonio de la localidad mediante una ruta guiada por Villanueva de Córdoba.

Corte de un jamón de Los Pedroches. / CÓRDOBA

El itinerario permitirá acercarse a algunos de sus principales puntos de interés, entre ellos la iglesia de San Miguel, el refugio antiaéreo de la Guerra Civil y la iglesia de las Obreras, además de otros espacios representativos del municipio. De esta forma, el Tren del Jamón pretende ir más allá de una simple escapada gastronómica y ofrecer una experiencia que combine turismo, patrimonio, naturaleza y gastronomía.

¿Cuánto cuesta el Tren del Jamón?

El precio del viaje de ida y vuelta, que se realizará en el mismo día con plazas numeradas y posibilidad de elegir asiento, es de 100 euros para los adultos y de 60 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento podrán viajar gratis.

El billete incluye el viaje de ida y vuelta entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Villanueva de Córdoba, las visitas guiadas, la visita a una finca de dehesa, la visita al secadero de jamones y la degustación.

Estos son los horarios del Tren del Jamón

La jornada está diseñada para aprovechar al máximo la estancia en Villanueva de Córdoba.

9.00 horas: salida de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

salida de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. 10.34 horas: llegada a la estación de Villanueva de Córdoba.

llegada a la estación de Villanueva de Córdoba. Mañana: visita a una finca de dehesa y al secadero de jamones IBESA, con degustación de jamón ibérico de bellota y embutidos.

visita a una finca de dehesa y al secadero de jamones IBESA, con degustación de jamón ibérico de bellota y embutidos. 14.00 horas: comida libre.

comida libre. Tarde: ruta guiada por Villanueva de Córdoba y visita a diferentes enclaves patrimoniales.

ruta guiada por Villanueva de Córdoba y visita a diferentes enclaves patrimoniales. 20.01 horas: salida desde Villanueva de Córdoba hacia Madrid.

salida desde Villanueva de Córdoba hacia Madrid. 21.46 horas: llegada a Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Una escapada para descubrir Los Pedroches

El lanzamiento del Tren del Jamón es fruto del acuerdo de colaboración entre Renfe y el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y busca promocionar la localidad y la comarca de Los Pedroches como destino turístico. La propuesta apuesta por el denominado turismo experiencial, poniendo en contacto a los visitantes con el paisaje de la dehesa, la elaboración del jamón ibérico, la gastronomía y el patrimonio de la zona.

Cerdos en una dehesa de Los Pedroches. / CÓRDOBA

Además, la iniciativa pretende fomentar el uso del tren como medio de transporte sostenible para acercar a los visitantes hasta la provincia de Córdoba. Por el momento, el calendario contempla una salida el 17 de octubre de 2026.

Conviene saber, por otro lado, que los billetes no admiten cambios. Según Renfe, las anulaciones tienen un recargo del 15% hasta 24 horas antes de la salida. Una vez superado ese plazo, no será posible cancelar el viaje. La organización advierte además de que las degustaciones de productos locales podrían no adaptarse a determinadas intolerancias o alergias. Los horarios y el itinerario también podrían sufrir modificaciones por motivos operativos, ferroviarios, de seguridad, meteorológicos u otras circunstancias externas.