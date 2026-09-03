El Seprona esclarece cinco delitos por incendios en la provincia de Córdoba e investiga a cinco personas como responsables

El Seprona de la Guardia Civil ha esclarecido cinco delitos de incendios forestales ocurridos en las localidades de Córdoba (dos de ellos), Fuente Obejuna, Carcabuey y Belalcázar, con un total de 23,5 hectáreas de superficie calcinada como consecuencia. Todos los sucesos ocurrieron durante el pasado mes de julio y hay cinco personas investigadas como presuntas responsables de los delitos.

Según explica el Seprona en una nota de prensa, cuatro de los cinco incendios investigados fueron causados por negligencias, mientras que uno de ellos ha sido intencionado.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil en uno de los incendios investigados en la provincia de Córdoba. / Guardia Civil

Falta de mantenimiento, utilización de maquinaria y un vehículo en mal estado

Uno de los incendios ocurrió por "falta de mantenimiento" de la línea eléctrica, ya que no se había limpiado de vegetación el tendido eléctrico. Otro tuvo como origen la utilización de maquinaria, lo que puede producir chispas al realizar trabajos con herramientas como desbrozadoras o radiales que generan deflagraciones. El tercero fue provocado por el uso de maquinaria agrícola sin tener en cuenta las medidas de prevención de incendios y careciendo además de formas de extinción. Finalmente, un cuarto fuego ocurrió tras salir ardiendo un vehículo que tenía "deficiencias técnicas en el cuadro eléctrico".

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido enviadas a los órganos judiciales correspondientes, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.