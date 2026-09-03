Puente Genil acuerda trabajar para eliminar el cableado inactivo en las fachadas

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado una moción para promover la retirada del cableado aéreo de telecomunicaciones que haya quedado fuera de servicio, un documento que ha contado con el respaldo unánime del pleno. Una moción que ha contado con la aportación de algunas propuestas de los grupos del PP y PSOE, ha salido adelante con los votos de con el objetivo de mejorar la imagen urbana, especialmente en las zonas de mayor valor histórico, comercial y patrimonial.

La iniciativa, firmada por la portavoz municipal, Antonia Gallardo, planteaba elaborar un inventario de las zonas afectadas y requerir a las empresas titulares de las redes para que identifiquen y retiren las instalaciones que ya no estén prestando servicio.

Pleno de Puente Genil. / V. REQUENA

Vox considera que la acumulación de cables en fachadas, postes y edificios genera contaminación visual, sensación de abandono y dificultades de mantenimiento, además de advertir de posibles desprendimientos o enganches accidentales. Por ello, propone priorizar las actuaciones en el casco histórico, edificios públicos, centros educativos y calles comerciales.

Desde IU, su portavoz, Jesús David Sánchez, expreso que su grupo “comparte la visión del problema y la voluntad de resolver un problema histórico en Puente Genil con residuos que se acumulan en la fachada”. En nombre del grupo socialista, el edil Jesús López, expresó que el ayuntamiento debe avanzar sobre este asunto porque generan contaminación visual y empeora la imagen de las calles y agradecemos que hayan incorporado parte de nuestras propuestas”.

El alcalde, Sergio Velasco, cerró el debate manifestando que hay mucho que priorizar tanto con cables inactivos como los activos, en Semana Santa, por ejemplo hay que utilizar una pértiga para retirar cables y también hay que establecer una escala de valores sobre la priorización en la actuación”.

Historia ferroviaria

De otro lado, el Ayuntamiento ha dado cuenta de la resolución del concejal delegado de Patrimonio relativa a la aceptación de la cesión gratuita del conjunto formado por una locomotora a vapor modelo 140-4476, su ténder y un furgón de carga, realizada por Juan Perales Torres y Juan Manuel Perales Cosano.

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Esta cesión supone la incorporación de estas piezas al patrimonio municipal y abre la puerta a nuevos proyectos relacionados con la recuperación y puesta en valor de la historia ferroviaria del municipio. En este sentido, el alcalde, Sergio Velasco, ha trasladado que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con ADIF para estudiar el arrendamiento de la antigua estación de ferrocarril, exceptuando aquellas partes que sean necesarias para el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria.