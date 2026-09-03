Sucesos
Interceptan en Sevilla a cinco individuos presuntamente implicados en una cadena de robos, entre ellos el de una tienda en Puente Genil
Los detenidos, que habrían actuado en una tienda de telefonía, donde fueron grabados por las cámaras de seguridad, fueron localizados en la capital hispalense gracias a la matrícula de su vehículo
La Policía Local de Sevilla ha detenido a cinco individuos a los que se acusa de protagonizar una cadena de robos durante la jornada del miércoles, el primero de los cuales tuvo lugar en una tienda de telefonía de La Matallana, en Puente Genil. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron los rostros y características de los individuos, lo que ha ayudado a su identificación y posterior detención.
La matrícula del vehículo utilizado por los sospechosos fue también comunicada a las fuerzas de seguridad, lo que permitió poner en marcha la búsqueda. Así, la actuación policial permitió localizar el turismo en el que viajaban y seguir sus movimientos hasta ser interceptados en uno de los principales accesos de la capital hispalense.
Seguimiento discreto hasta una de las salidas de la SE-30
Concretamente, los agentes identificaron el vehículo cuando circulaba por la SE-30. En lugar de actuar inmediatamente, realizaron un seguimiento discreto para evitar que sus ocupantes pudieran percatarse de la presencia policial. El dispositivo terminó cuando los agentes lograron encerrar el vehículo en la curva de salida de la SE-30 hacia la Avenida de Andalucía, donde procedieron a interceptarlo y detener a sus cinco ocupantes.
Los arrestados estarían relacionados presuntamente con distintos robos cometidos durante la jornada. La investigación trata ahora de determinar el alcance de la cadena delictiva y esclarecer la participación concreta de cada uno de ellos en los hechos.
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