Pegasus amplía su escuela de pilotos en Palma del Río y prevé contratar a 100 en cinco años

Pegasus Aero Group reforzará su escuela de pilotos de helicóptero de Palma del Río con la incorporación de nuevos aparatos Robinson R44 Cadet, una ampliación con la que la compañía pretende aumentar su capacidad de formación ante la creciente demanda de profesionales para servicios de emergencias en Europa. El crecimiento de la escuela está directamente relacionado con la ampliación de la plantilla, ya que el grupo proyecta contratar a más de 100 pilotos durante los próximos cinco años.

La inversión se produce después del reciente anuncio de incorporación de helicópteros UH-60 a la flota operativa de Pegasus y, en esta ocasión, se centra específicamente en su área de formación. Los nuevos Robinson R44 Cadet estarán configurados con cabina digital —Glass Cockpit— y aire acondicionado, lo que, según la empresa, permitirá desarrollar vuelos de entrenamiento durante cualquier momento del día.

La compañía vincula esta apuesta al incremento de las necesidades de pilotos de helicóptero en Europa para operaciones como la extinción de incendios forestales, emergencias sanitarias, búsqueda y rescate, protección civil y operaciones offshore, entre otras actividades. A este aumento de la demanda se suma, señala Pegasus, el proceso de relevo generacional que atraviesa una parte del sector aeronáutico.

Más capacidad para formar pilotos de helicóptero en Córdoba

La Escuela de Pilotos Pegasus desarrolla su actividad en Palma del Río, donde la empresa dispone de un aeródromo privado. La compañía destaca las condiciones meteorológicas y el elevado número de horas de sol de la zona como factores que facilitan la realización de prácticas de vuelo durante buena parte del año.

Los alumnos se forman además en un entorno conectado con las operaciones que desarrolla el propio grupo en ámbitos como la lucha contra incendios, las emergencias sanitarias, el rescate o la protección civil.

Hasta el momento, Pegasus asegura haber participado en la formación de más de 200 pilotos desde el inicio de su carrera y de otros 500 profesionales mediante programas de formación continua, habilitaciones, entrenamiento recurrente y especialización. Parte de ellos trabajan actualmente dentro del propio grupo empresarial.

La llegada de los R44 permitirá incrementar esa capacidad. La infraestructura de entrenamiento incluye también un simulador FNPT II, destinado a formación inicial y avanzada, además de un simulador Bell 412 Nivel B (FFS B) ubicado en Sevilla.

Pilotos de emergencias con experiencia operativa

Otro de los elementos sobre los que Pegasus sustenta su modelo formativo es la experiencia profesional de los instructores. Según la compañía, muchos mantienen su actividad en servicios aéreos de emergencia y superan las 300 horas anuales de vuelo en operaciones reales.

La intención es que la formación no se limite a obtener una licencia, sino que acerque a los futuros pilotos a las condiciones y procedimientos que posteriormente encontrarán en ámbitos profesionales vinculados a servicios críticos.

La escuela mantiene además abierto el proceso de captación y selección de alumnos para el próximo curso académico, que comenzará en octubre, coincidiendo con esta ampliación de la flota de entrenamiento.

Pegasus prevé contratar 100 pilotos en cinco años

Pegasus Aero Group calcula que contratará alrededor de 100 pilotos en los próximos cinco años, una incorporación de profesionales que podría elevar su plantilla hasta rozar los 300 pilotos en activo.

La empresa pretende así utilizar su centro de Palma del Río no solo como escuela de formación, sino también como una vía para preparar a los profesionales que necesitará para cubrir el crecimiento de sus propias operaciones y responder a la demanda del mercado europeo de helicópteros.