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Fiestas patronales

La Milla Urbana de Palma del Río encara su 33 edición: categorías, horarios e inscripciones

La prueba de 1.609 metros discurrirá en la avenida de Córdoba y sin perder de vista al corredor

Presentación de la milla urbana en Palma del Río.

Presentación de la milla urbana en Palma del Río. / CÓRDOBA

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José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

El Club de Atletismo Palma del Río ha organizado un año más una milla urbana para disputarla el día de la patrona de la ciudad, la Virgen de Belén, el próximo 8 de septiembre. En la presentación han estado Natividad García, presidenta del club, Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río y Antonio Martín, delegado de Deportes en la Diputación de Córdoba, además de miembros del club y de la Hermandad de la Virgen de Belén.

La alcaldesa ha manifestado que esta milla une “deporte y tradición” porque “son 33 ediciones impulsando desde el deporte nuestras fiestas patronales en el día de la Virgen de Belén”. La regidora ha agradecido el trabajo para una prueba que “ha ido creciendo año tras año en inscripciones” y que engrandece el día de la patrona.

Para el diputado Antonio Martín, la milla es algo que “potencia nuestras fiestas patronales” y desde la Diputación de Córdoba desean seguir trabajando “intensamente con el club” para desarrollar actividades como esta. El también concejal de Tradiciones Populares de Palma del Río expresó que pondrán todo el empeño en esta competición deportiva para que sea un éxito como lo ha sido la “fantástica romería, maravillosa, histórica, porque ha sido multitudinaria y sin ningún tipo de incidentes”.

Natividad García ha querido acompañarse de dos jóvenes atletas como representación de “los nuevos valores de este club de atletismo” y ha agradecido la colaboración de las administraciones calificandola de “fundamental para que las asociaciones podamos seguir trabajando”.

Categorías, horarios e inscripción

“Empezamos a las 10.00 horas, el día 8 de septiembre, con la categoría de alevines e infantiles, luego se van transcurriendo las diferentes categorías”, comentó la presidenta. La prueba reina de 1.609 metros es muy específica y transcurrirá en la avenida de Córdoba “que se convertirá en una pista de atletismo para no perder de vista al corredor” como apuntaba Natividad. Adelantan desde el club que ya hay 150 personas inscritas, que hay categorías para personas con discapacidad o diversidad funcional y han animado a todos a participar.

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“Invitaros desde el club de atletismo a que vengáis, a que participéis en nuestras tradiciones, en nuestras fiestas patronales y también en nuestras pruebas deportivas”, concluyó la representante del club. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web masatletismo.com y en la propia carrera hasta el mismo momento antes de disputarse.

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