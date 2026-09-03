La Junta avanza en la renovación de la A-424 en la variante de Villanueva de Córdoba con 1,2 millones de inversión

La Junta de Andalucía avanza en la renovación de la capa de rodadura de casi ocho kilómetros de la A-424 a su paso por la variante de Villanueva de Córdoba, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios de una carretera que conecta Cardeña y Pozoblanco y que resulta fundamental para las comunicaciones de la comarca de Los Pedroches.

La delegada territorial de Fomento y Movilidad de la Junta en Córdoba, Carmen Granados, ha visitado este jueves los trabajos junto al alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, para comprobar sobre el terreno la evolución de las obras. Una vez concluida la renovación del firme, está prevista también una actuación de mejora de la señalización de la vía.

1,7 millones en mejorar las comunicaciones de Los Pedroches

Los trabajos forman parte del Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía, puesto en marcha para reforzar la conservación y la capacidad estructural de la red autonómica de carreteras. Granados ha defendido que la intervención en la A-424 "no es una intervención aislada", sino parte del esfuerzo inversor que está desarrollando el Gobierno andaluz para mejorar las comunicaciones viarias de Los Pedroches.

En este marco, la delegada ha recordado que la Junta ha actuado recientemente en la A-423, entre Alcaracejos y la intersección con la A-435, con una inversión superior a los 500.000 euros. Sumadas a las obras de la A-424, ambas actuaciones suponen más de 1,7 millones de euros destinados a mejorar el estado y la seguridad de dos carreteras estratégicas para las comunicaciones de la comarca.

Otras demandas

Durante la visita, Granados también ha destacado la colaboración con los ayuntamientos para detectar y atender las necesidades relacionadas con las infraestructuras viarias. En este sentido, ha recordado la reunión que mantuvo antes del verano con el alcalde de Villanueva de Córdoba y miembros de su equipo, en la que se plantearon distintas demandas, entre ellas la mejora de las cunetas de la A-3100.

Esta actuación ha sido reclamada también por la cooperativa del municipio y cuenta con el respaldo de una recogida de firmas. La Delegación Territorial de Fomento y Movilidad está estudiando la petición y deberá seguir el procedimiento habitual de análisis técnico, establecimiento de prioridades y planificación antes de determinar una posible intervención.

Granados ha señalado que la Junta trabaja "escuchando, estudiando técnicamente las peticiones, estableciendo prioridades y planificando las actuaciones de manera responsable", y ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz de continuar invirtiendo en la red de carreteras de Los Pedroches en coordinación con los ayuntamientos y atendiendo las necesidades planteadas por los municipios.