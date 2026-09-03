La Diputación de Córdoba impulsa el segundo Encuentro de Transportistas Ciudad de Lucena, que reunirá al sector del 18 al 20 de septiembre

La Diputación de Córdoba respalda el segundo Encuentro de Transportistas Ciudad de Lucena 2026, una iniciativa organizada por Atransur (Asociación de Transportistas del Sur) con la colaboración de Iprodeco (Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba) que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en distintos espacios de Lucena, principalmente en el recinto ferial y el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani.

Este encuentro bienal nace con el objetivo de impulsar y visibilizar el sector del transporte y la logística, favoreciendo al mismo tiempo la profesionalización, la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo.

Un intenso programa en tres jornadas

El encuentro acogerá tres jornadas con un programa que combinará mesas redondas, encuentros profesionales, exposición de vehículos, acciones de networking, pasacalles por la ciudad y un concurso de pruebas de habilidad de conducción y maniobras.

Así lo ha explicado, Javier Ruiz, director de Atransur, quien ha desgranado la programación explicando que dará su pistoletazo de salida el viernes, 18 de septiembre, a las 20.00 horas con la inauguración institucional, seguida de un encuentro profesional y la apertura de la exposición de vehículos. El sábado 19 se celebrarán tres mesas redondas centradas en algunos de los principales desafíos que afronta actualmente el sector.

La primera abordará El transporte de mercancías por carretera como motor del desarrollo económico y territorial; la segunda analizará La transición sostenible y la transformación digital del transporte de mercancías, y la tercera estará dedicada a Empleo, igualdad y relevo generacional en el transporte de mercancías. Esta jornada concluirá con una ruta en camión por Lucena y una actividad de convivencia sectorial, acercando además el mundo del transporte a la ciudadanía.

El domingo 20 se llevarán a cabo pruebas de habilidad de conducción y maniobras, que se desarrollarán entre las 10.00 y las 13.00 horas y en la que los participantes tendrán que demostrar su destreza técnica en un circuito específico, con maniobras de conducción, aculamiento y destreza técnica. Posteriormente, se celebrará la entrega de trofeos, reconocimientos y distinciones, y la clausura institucional del encuentro.

Con esta iniciativa se pretende consolidar Lucena como punto de encuentro profesional, empresarial e institucional del transporte por carretera, reforzando su posición estratégica dentro de la provincia de Córdoba y su proyección como referente nacional en materia de transporte y logística.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien ha añadido que "estamos situando a Lucena como punto de referencia tanto provincial como nacional del sector logístico".

¿Cuáles son los retos del sector?

El transporte de mercancías por carretera constituye una actividad esencial para el funcionamiento de la economía, la distribución de bienes, la vertebración territorial y la competitividad empresarial. En este contexto, el encuentro pretende generar un espacio de análisis y colaboración ante retos como la escasez de conductores profesionales, la necesidad de atraer a jóvenes, la incorporación de la mujer, la mejora de las condiciones laborales, la sostenibilidad y la transformación digital.

Así lo ha adelantado el alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, quien ha explicado que "en Lucena no tenemos ni tren, ni avión ni puerto. Todas las comunicaciones que tenemos tienen que ser a través de la carretera y, por lo tanto, necesitamos al sector del transporte".