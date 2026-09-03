Palma del Río acoge la salida de la 15ª etapa de la Vuelta a España: estos son los cortes de tráfico este domingo 6 de septiembre

La Vuelta Ciclista a España 2026 tiene en esta edición un recorrido muy andaluz. De las 21 etapas que componen el paisaje por el que competirán algunos de los mejores ciclistas del planeta, un total de 10 recorren exclusivamente provincias andaluzas. Es decir, prácticamente el 50% de todo el recorrido está compuesto por etapas con salida, llegada y recorrido pleno en Andalucía. En el caso de Córdoba, se correrá una etapa, la número 15, con salida en Palma del Río y llegada a la capital cordobesa, el próximo domingo 6 de septiembre.

Esta decimoquinta etapa tiene una altimetría de media montaña que la convertirá en ideal para fugas e incluso para un final al esprint. Se disputa justo después de un calendario rompepiernas con dos etapas de montaña y otra de media montaña. Calar Alto, Loja y Sierra de la Pandera escoltan la llegada del pelotón a la provincia de Córdoba.

Recorrido de la etapa entre Palma del Río y Córdoba, en la Vuelta a España 2026. / Web de la Vuelta a España

Cortes de tráfico entre las 08.00 y las 15.00 horas

Precisamente, con motivo de la salida de la 15ª etapa de las calles de Palma del Río, el Ayuntamiento palmeño ha publicado en redes sociales los cortes de tráfico durante el domingo 6 de septiembre. "Con motivo de la salida de la etapa 15 de La Vuelta 2026, el próximo domingo 6 de septiembre, se producirán cortes de tráfico en Palma del Río entre las 08.00 y las 15.00 horas".

Los puntos afectados son los siguientes:

Avenida de Córdoba

Avenida María Auxiliadora

Rotonda de La Algodonera

Salida hacia Córdoba

Sin autobús a la estación

Además, entre las 08.00 y las 15.00 horas, "no estará disponible el servicio de autobús" de Palma del Río "con destino a la estación". Por ello, las personas que deban desplazarse hasta esta instalación "deberán hacerlo a pie", explica el Ayuntamiento. Cabe destacar que la institución local recomienda, para los viajes por carretera a Córdoba durante esa mañana y mediodía, "utilizar como itinerario alternativo la carretera de La Carlota".

Enric Mas, en la subida al alto de Aitana, en la Vuelta a España. / Agencias

Hay que recordar que la caravana, compuesta por diversos vehículos de la organización, patrocinadores y medios de comunicación, comenzará su recorrido por Palma del Río a las 11.05 horas, cuando comenzará la afectación al tráfico. El pelotón no comenzará la etapa hasta las 12.35 horas y está previsto que abandone la localidad palmeña en torno a las 13.08 horas, en dirección Posadas.