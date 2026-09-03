Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas que pueden alcanzar los 43 grados esta tarde.

Córdoba continúa un día más en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por altas temperaturas que podrían ser muy intensas, de hasta 43 grados durante las horas centrales de la tarde de hoy jueves, 3 de septiembre. En concreto, este registro podría darse en la zona central de la provincia, la Campiña, donde se ubica la capital. Por su parte, Sierra-Pedroches también tiene activado el aviso naranja por máximas de hasta 40 grados, mientras que en la Subbética el calor no será tan agresivo: la Aemet tiene activo el aviso amarillo pero no espera que el termómetro supere allí los 38º.

Este fenómeno extraordinario de calor, con temperaturas por encima de lo normal, se prolongará durante varios días más de septiembre. Según indica el instituto oficial, "se alcanzarán valores muy altos para la época del año tanto de día como de noche" en un episodio que "podría durar hasta comienzos de la próxima semana". Si uno observa las tablas de previsiones para los próximos días, no se atisba que las máximas bajen de los 40º en amplias zonas de Córdoba hasta, al menos, el próximo martes, mientras que el aviso naranja continuará mañana viernes, 4 de septiembre.

Polvo en suspensión y máximas muy altas

Centrándonos en el pronóstico de hoy jueves, 3 de septiembre, la Aemet prevé para Córdoba y provincia cielos despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur durante la tarde.

Avisos de la Aemet hoy jueves, 3 de septiembre. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 43º, en Lucena entre 23º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 40º.

El viernes se mantiene el aviso naranja

Este jueves, 3 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de oeste a este a lo largo del día. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados por la tarde. Se mantiene el aviso naranja por calor en la Campiña.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.