El Consejo Regulador de Montilla-Moriles distingue a Miguel Herrador como capataz de bodega de la Fiesta de la Vendimia

Miguel Herrador Repiso será investido mañana viernes como capataz de bodega de la septuagésima primera Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles. El reconocimiento al industrial y enólogo montillano tendrá lugar a partir de las 21.30 de la noche en el patio de La Marquesina de Bodegas Pérez Barquero, en uno de los actos centrales de esta celebración declarada de Interés Turístico Nacional.

Durante el mismo acto, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo Rodríguez, pronunciará el pregón de la Fiesta de la Vendimia y será investido capataz de honor, toda vez que Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García serán designados vendimiadores mayores.

Ambos estarán acompañados por una corte formada por Claudia Arrabal Caracuel y Carlos Lao Urbano; Mireia Jiménez Gálvez y Antonio Jiménez Jiménez; Saray Rodríguez García y Juan Luis García Gómez, e Irene López Zafra y Francisco José González Baños.

El capataz de bodega y su trayectoria

El reconocimiento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles permitirá rendir tributo a Miguel Herrador Repiso. Nacido en Montilla el 24 de enero de 1955 en el seno de una familia de industriales montillanos, es hijo de Acisclo Herrador Repiso y Socorro Repiso García y, desde muy joven, estuvo vinculado tanto al ámbito empresarial como a la tradición vitivinícola de la localidad.

Por línea materna es nieto del viticultor y bodeguero Manuel Repiso Arroyo, propietario del Lagar San Joaquín. De él heredó una temprana relación con la viña, el lagar y los procedimientos tradicionales empleados en la elaboración de los vinos de Montilla-Moriles.

Su incorporación a Bodegas Navarro se produjo el 1 de octubre de 1971, cuando su padre ejercía como consejero delegado de la compañía. Miguel Herrador Repiso comenzó entonces a trabajar en el equipo de administración y gestión de esta bodega casi bicentenaria, con la que ha mantenido una relación profesional durante más de cinco décadas.

Director y propietario de Bodegas Navarro

En 1992 asumió la dirección general de Bodegas Navarro y abrió una nueva etapa en la trayectoria de la compañía. Bajo su gerencia se acometió la tercera gran modernización de la bodega mediante la construcción de dos naves destinadas a ampliar y actualizar su capacidad productiva y de crianza.

Tres años más tarde, Miguel Herrador Repiso y su esposa, Luisa Veredas Gallegos, adquirieron la propiedad de Bodegas Navarro. Desde entonces, la familia Herrador Veredas ha mantenido la propiedad y la gestión de la compañía, dando continuidad a su carácter de bodega familiar montillana, al frente de la cual se encuentran hoy sus hijos.

Más de 55 años de dedicación profesional conforman la trayectoria del nuevo Capataz de Bodega, una persona afable, humilde y cercana que ha dedicado prácticamente toda su vida al mundo del vino y a Bodegas Navarro. A lo largo de ese recorrido ha conjugado la tecnología enológica moderna con los métodos tradicionales de crianza, manteniendo el sistema de criaderas y solera y el conocimiento heredado de generaciones anteriores. Su actividad ha estado orientada a preservar la identidad y el carácter de los vinos generosos de Montilla-Moriles mientras se incorporaban nuevos procedimientos técnicos a las instalaciones de Bodegas Navarro.