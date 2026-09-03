Balzheimer reclama acceso público a los nuevos fármacos contra el alzhéimer en la presentación de sus jornadas en Palma del Río

La asociación Balzheimer ha presentado este jueves en Palma del Río el programa de sus 23.ª Jornadas del Día Mundial del Alzhéimer, que se desarrollarán entre el 9 y el 18 de septiembre dentro del convenio de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento. El presidente de la asociación, Manuel Ruiz, ha repasado el calendario de actividades, que pasan por colocar una pancarta conmemorativa el día 9 en la fachada del ayuntamiento y las mesas informativas que la asociación instalará en las calles el día 15 para dar a conocer la enfermedad.

El día 16 se desarrollará junto al Grupo Senderista Palmeño y la Asociación de Bomberos Veteranos de Córdoba el cuarto Sendero Solidario. Para este acto se han preparado unas camisetas conmemorativas cuyo donativo será de 5 euros para aquellos que quieran adquirirlas y no requiere de inscripción previa, está abierto a toda la ciudadanía. Por último, el día 18 de septiembre habrá dos ponencias, una del dermatólogo Antonio Tejera denominada Cuando la piel nos habla y otra de la psicóloga de la asociación Ana Adarve que lleva por título Ansiedad, depresión y salud cerebral.

Invitación a la ciudadanía a acudir a las actividades de Balzheimer

Manuel Ruiz quiso agradecer el respaldo institucional que recibe la asociación a través de "toda la corporación" e invitó "a toda la ciudadanía palmeña a que vaya a las actividades que organizamos y que no se quede ningún familiar que tenga una persona que pueda estar diagnosticada, o que empiece con esto, sin venir a la asociación".

Ana Adarve explicó que "no solamente trabajamos con personas con alzhéimer, trabajamos con personas que tengan deterioro cognitivo", y lanzó varias reivindicaciones como que "haya una actualización y dotación económica para el Plan Nacional del Alzhéimer".

Sobre el lema de este año, Adarve fue directa: "Hay dos fármacos que ya están demostrando ser eficaces, que ya están legalizados y que se están poniendo en hospitales privados, pero que no están cubiertos por la sanidad pública", expresó. Adarve reconoció que no son medicamentos que se puedan aplicar a todos y que tienen efectos secundarios, pero "¿qué medicamento no los tiene?", se ha preguntado. Para Adarve, "es importantísimo que todo el mundo tenga acceso a esa medicación y que se le deje decidir a la persona qué es lo que quiere hacer".

'El Árbol de la Memoria' en la Casa de la Cultura

Una bonita iniciativa también promovida por Balzheimer es lo que han denominado "El Árbol de la Memoria", un mural elaborado con fotografías antiguas de los propios usuarios y familias. Desde la asociación se ha hecho un llamamiento a todos los vecinos que quieran aportar esas fotografías que se digitalizarán y se expondrán en la Casa de la Cultura de la ciudad.

A la presentación también acudieron los concejales de Inclusión y Mayores, Javier Ruiz, y de Bienestar Social, Nicolás Valbuena. Ruiz puso el acento en el impacto familiar de la enfermedad, confesando que lo ha vivido en primera persona y que es una enfermedad que "causa miedo, causa incertidumbre y, sobre todo, causa cansancio y desgaste para el cuidador", por lo que resaltó el papel de asociaciones como Balzheimer para "acompañar, orientar y dar dignidad al enfermo".

Por su parte, Valbuena expuso el buen hacer de la asociación y "la calidad del trabajo" que realizan día a día. El concejal estudiará incluso ampliar el convenio de colaboración con la entidad social.