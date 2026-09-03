El Ayuntamiento de Lucena paraliza las obras en la parcela anexa al arroyo Agua Nevada, en Los Poleares, por falta de permisos

El movimiento de tierras iniciado en una parcela contigua al arroyo de Agua Nevada de Lucena, en la zona de Los Poleares, ha sido paralizada por el Ayuntamiento. Desde agosto, los trabajos habían generado un peligro cierto de obstrucción y colapso en el cauce, por lo que el área municipal de Urbanismo ha resuelto la prohibición de continuar con cualquier actuación ante la inexistencia de las autorizaciones preceptivas.

Hace justo una semana, más de 150 vecinos del entorno de la calle Villa del Río, donde se ubica una superficie delimitada en ambos márgenes por la canalización hídrica natural, registraron en el Consistorio un escrito denunciando incumplimientos urbanísticos, hidráulicos y medioambientales y exigiendo al mismo tiempo la suspensión de las obras y la restitución de la superficie a su estado precedente.

El alcalde, Aurelio Fernández, y la edil de Urbanismo, Charo Valverde, se desplazaron en la tarde de este martes a un sector próximo a la Ciudad Deportiva y el cementerio de San Jorge y esta misma mañana el primer edil confirmaba "la paralización de cualquier actividad", trasladándose además a los propietarios un requerimiento para la presentación de la documentación oportuna.

El objetivo, a priori, era construir huertos urbanos

Fernández admitía nítidamente que "el propietario no había presentado absolutamente nada", lo que confirmaba, tal y como advertía el colectivo vecinal, la consumación un importante movimiento de tierras, a priori orientado a parcelaciones y arrendamientos de huertos urbanos.

Parcela afectada por los movimientos de tierra junto al arroyo de Agua Nevada en Lucena. / M. González

Después de acudir a la zona afectada, el alcalde apuntaba como mayor peligro la desaparición de un talud de contención "que paraba las lluvias". Actualmente, tras las labores ejecutadas con maquinaria pesada y diversos operarios, los extremos permanecen prácticamente en la misma rasante de los espacios públicos, "en tierra calma", en palabras del propio alcalde. En consecuencia, las lluvias de cierta intensidad podrían "desplazar bastante tierra y ocasionar algunos problemas". Como mensaje principal, Fernández ha trasladado "tranquilidad" a las familias del entorno, garantizando que "en ningún caso vamos a permitir que no se cumpla con la ley".

Los técnicos dirimirán si ha habido infracciones

A partir de ahora, técnicos del área municipal de Urbanismo analizarán la información recabada con la finalidad de dirimir "si se ha cometido alguna infracción" y, por lo tanto, avanzarán en la redacción del expediente incoado. Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo competente en la cuenca y que había inspeccionado esta parcela previamente, han quedado emplazados a compartir los datos extraídos acerca de las intervenciones realizadas por los dueños de la finca.

En términos generales, desde el Ayuntamiento defenderán el cumplimiento riguroso del Plan General de Ordenación Urbana, que, atendiendo a los fundamentos esgrimidos por los vecinos, define en esta franja la continuación futura de la Ronda Sur desde la carretera de la Sierra de Aras.

Finalmente, el alcalde también ha solicitado a los vecinos que transmitan al Consistorio "de inmediato cualquier cosa que vieran" en la parcela para una eventual actuación de la Policía Local.