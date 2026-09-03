La Agrupación de Cofradías de Puente Genil presenta un ambicioso programa para las Jornadas de Puertas Abiertas de las corporaciones bíblicas

La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil ha presentado los contenidos de las Jornadas de Puertas Abiertas se celebrarán del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2026 bajo el lema "Mananta, tradición y esplendor". El evento, de carácter bianual, regresa este año, tras celebrarse la primera edición en 2024.

Durante la rueda de prensa, celebrada en el Ayuntamiento, la concejala de Educación, Turismo y Cultura, María Delgado, destacó la buena acogida de la iniciativa puesta en marcha hace dos años, "en la que muchísimo público pudo acercarse a conocer la Semana Santa de Puente Genil en una época del año distinta a la de su celebración, acercándose a nuestras costumbres, tradiciones, gastronomía, cultura y patrimonio monumental, disfrutando también de nuestra riqueza musical y conociendo al mismo tiempo uno de los elementos más singulares y característicos de nuestra Semana Santa, como son los cuarteles". "Estas jornadas permiten que quienes vengan a visitarnos comprendan y sientan un poco más de cerca lo que sentimos los pontanenses cuando vivimos nuestra Semana Santa, convirtiendo al mismo tiempo a nuestro municipio en un destino cultural", afirmó.

Estos son los actos previstos en las Jornadas de Puertas Abiertas

Por su parte, el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Fructuoso del Val, desglosó el contenido de las jornadas, que tendrán un programa centrado en aspectos culturales y artísticos intentando abrir aquellos que son menos conocidos. Las jornadas arrancarán el 27 de septiembre con tres exposiciones, la de la Hermandad del Calvario y Virgen del Consuelo, Arte y Devoción, en la sala cultural del mercado de abastos; la de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado, por los 75 años de la reinauguración de la misma, y por la noche tendrá lugar el acto de apertura con el concierto de la Banda de Música de Puente Genil en la Iglesia del exconvento de San Francisco de la Asunción (Hospital).

El lunes 28 de septiembre habrá una masterclass de Jesús María Cosano, dedicada al mundo de la orfebrería, y el miércoles 30 otra de Cristian Redondo, dedicada al bordado. Ambas tendrán un número de asistentes limitado al tener un carácter práctico. Además, el martes día 29 habrá una mesa redonda con vestidores y camareras de Puente Genil denominada El arte de vestir a nuestras imágenes.

El jueves día 1 tendrá lugar la conferencia de Eduardo Moyano Estrada titulada La Semana Santa de Puente Genil: un análisis desde la sociología. El día siguiente, viernes 2 de octubre, será el día oficial de apertura de cuarteles, que este año se centrará en la parte alta de Puente Genil, con un pasacalles de la Banda de Música de Los Ataos, para poner en valor la música autóctona de la localidad.

Pasacalles, conciertos y conferencias

El sábado 3 de octubre será la jornada más completa, con un pasacalles por la Matallana y concierto a mediodía en el Auditorio Municipal Hermanos Cuenca de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz. Ya por la tarde habrá una conferencia del capataz Antonio Santiago Muñoz, que lo es de la Hermandad de la Macarena. Por la noche, se clausurarán los actos con un concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil, que también está a la altura de las mejores bandas de Andalucía.

En la misma línea, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Maíz, agradeció la colaboración institucional, y especialmente del Ayuntamiento de Puente Genil y de la Diputación de Córdoba en el desarrollo de la programación. "Las jornadas nacen para poner en valor la dimensión cultural y patrimonial de nuestra Semana Santa, una forma genuina de transmitirla de generación en generación". Maíz señaló que la idea es "abrir las puertas de nuestra Semana Santa para comprenderla y valorarla, poniendo en valor esa mezcla de tradición y cultura con el objetivo de sentirnos orgullosos de la grandeza y singularidad que atesora".