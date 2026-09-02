Pozoblanco adjudica el asfaltado de la ronda de circunvalación y varias barriadas por más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha adjudicado los dos contratos que restaban para completar el plan de asfaltado en las calles de la localidad, concretamente el segundo y tercer plan, en el que además de actuar en distintos barrios se centrarán en la ronda de la circunvalación, tras el levantamiento de la misma para los trabajos de las conducciones de agua, además de en las calles más antiguas del polígono industrial Dehesa Boyal.

La resolución de estas licitaciones, que están publicadas en la plataforma de contratación, contempla que la duración de ambos contratos para la ejecución de las obras de asfaltado será de dos meses cada uno. Ante la falta de más ofertas, los dos contratos se han adjudicado a la misma empresa, Mezclas Bituminosas, una vez que se incrementó el presupuesto base de licitación para estar acorde al encarecimiento de los materiales derivados por la crisis del petróleo. Ambos contratos ascienden a 615.042 euros y a 387.056 euros, siendo en cada uno de ellos la mayor parte del presupuesto aportada por la Diputación de Córdoba a través del Plan Invierte 2025 y 2026.

Se intervendrá en la ronda de circunvalación

La adjudicación de ambos contratos servirá para actuar en el tramo de la ronda de circunvalación comprendido entre la rotonda de Camino de la Virgen de Luna y la confluencia con la calle Encrucijada, así como diversas zonas de aparcamiento comprendidas en dicho tramo. Esta tercera fase del plan de asfaltado también afectará a ocho calles de la barriada de Los Ríos, siete vías de la barriada de Las Malvinas y siete de las ubicadas en la barriada de la Estación.

Las obras correspondientes al segundo plan de asfaltado también se ejecutarán por la misma empresa, cuyas actuaciones de pavimentación se circunscriben a varios tramos de la ronda de circunvalación, desde la rotonda Virgen de Luna hasta la rotonda del recinto ferial, la calle San José de Calasanz, el último tramo de calle Hilandos, la calle Santa Rita, la Ronda Llanos y la ronda Plaza de Toros.

Además, se actuará en once calles pertenecientes a la barriada El Silo, así como en ambos sentidos de dicha avenida. En la actuación también se incluyen la totalidad de las calles del polígono industrial de Dehesa Boyal, en las zonas de mayor antigüedad.