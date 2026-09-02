Una persona resulta herida por un atropello en Puente Genil y es trasladada al hospital

Una persona ha resultado herida en la mañana de este miércoles tras ser atropellada en la calle Nueva de Puente Genil, un siniestro que se ha producido en el entorno de la plaza de Santiago.

Rápidamente, tras darse el aviso, se ha desplazado hasta la zona una patrulla de agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios, que han trasladado a la persona herida, de a que no ha trascendido su identidad, a las dependencias del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil para la realización de diferentes pruebas médicas que permitan conocer con exactitud su estado de salud.

La Policía Local, además de regular el tráfico en esta concurrida y transitada zona de la localidad, ha procedido a la realización del correspondiente atestado para determinar las causas de un suceso del que, de momento, no se han facilitado más datos.