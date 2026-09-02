Las obras de reparación de la cubierta del colegio Castillo de Anzur de Puente Genil comenzarán en unos días

El delegado territorial de Educación, Diego Copé, ha avanzado este miércoles que en los próximos días comenzarán las obras de reparación de la cubierta del colegio Castillo de Anzur de Puente Genil, unos trabajos que, unidos a los de refuerzo estructural del edificio, contarán con un presupuesto de unos 300.000 euros y permitirán resolver de manera definitiva las deficiencias que ha venido arrastrando el centro en ambos ámbitos a lo largo de los últimos años.

Copé, que ha estado acompañado por el alcalde, Sergio Velasco, y por la directora del colegio, Sonia Gallegos, ha indicado que esta actuación "va a mejorar mucho las instalaciones del centro", y ha aprovechado la ocasión para enumerar las inversiones realizadas por el Gobierno de Juanma Moreno en materia educativa en la localidad, que han ascendido a más de 3,3 millones de euros en los últimos años.

Una intervención esperada desde antes de 2020

Por su parte, el alcalde ha señalado que "esta era una intervención pendiente y muy esperada, incluso desde antes de 2020". "Los problemas que tenía la cubierta se vieron agravados con el tren de borrascas, y también se van a abordar otras patologías que tenía el edificio a nivel constructivo, como alguna debilidad estructural en los forjados, e incluso por parte del Ayuntamiento se encargó un estudio a una empresa especializada en cálculo de estructuras para que las analizara, un informe que trasladamos a Educación y, desde la propia Consejería, se ha tenido a bien integrar las conclusiones del mismo para adoptar las soluciones adecuadas, de manera que se pueda realizar una actuación integral para dotar de las máximas condiciones de seguridad a todas las aulas".

Durante su visita al colegio Castillo Anzur de Puente Genil, Diego Copé ha conversado con parte del equipo docente. / V. Requena

Velasco ha indicado que actualmente el colegio Castillo de Anzur cuenta con unos 110 alumnos matriculados, "algo muy importante, ya que se trata de un centro que tiene una ubicación extraordinaria en la zona norte del casco urbano, y con unas condiciones de dotación y equipamiento y servicios extraordinarios para que puedan venir aquí muchos niños y niñas de Puente Genil".

De otro lado, el delegado ha resaltado que "a esta obra enmarcada en los daños causados por el tren de borrascas del pasado invierno, se suman otras muchas, por ejemplo, en materia de confort térmico. Todos los centros públicos de la ciudad han recibido más de 200.000 euros para ejecutar en base a sus necesidades y mejorar el día a día de los alumnos y docentes”.

Intervenciones con el plan Mejora tu centro

Con respecto al plan Mejora tu Centro, Copé ha afirmado que también ha habido una dotación de más de 150.000 euros; igualmente en dispositivos digitales, más de 700.000 euros; el IES Manuel Reina va a tener un sistema de refrigeración adiabática, y el IES Ingeniero Juan de la Cierva estrena este curso un grado superior de robótica, algo muy puntero y muy vinculado a la industria de Puente Genil y la comarca”.

"Apostamos por la educación en Puente Genil y trabajamos siempre de la mano del Ayuntamiento para dotar a los grandes profesionales que tenemos de las mejores herramientas para seguir transformando nuestra tierra", ha finalizado.