Montilla aspira a convertirse en Ciudad Española del Vino en 2027

El Ayuntamiento de Montilla presentará oficialmente la candidatura del municipio como Ciudad Española del Vino 2027, una propuesta articulada en torno a la singularidad de la uva de la variedad Pedro Ximénez con la que pretende reforzar el posicionamiento nacional del municipio, impulsar el turismo y convertir su patrimonio vitivinícola en una oportunidad de desarrollo económico.

La iniciativa reúne los conocimientos, las tradiciones, los procesos de elaboración, el patrimonio y las personas que conforman la identidad vitivinícola en Montilla. Además, nace con una vocación territorial y plantea esta capitalidad como una herramienta para generar actividad económica y fortalecer la colaboración entre los distintos agentes vinculados al sector.

El alcalde, Rafael Llamas, cree que es una "propuesta muy ilusionante"

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha definido la candidatura como "una propuesta muy ilusionante", surgida después de varios años de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los diferentes agentes relacionados con el mundo del vino. El alcalde señaló que “hemos entendido que 2027 es el momento pues, durante esta última década hemos trabajado conjuntamente para hacer de nuestra producción de vino también una oportunidad para Montilla”.

Rafael Llamas incidió en que la candidatura “es mucho más que una serie de actividades en torno a un programa turístico”, puesto que también representa “una oportunidad de desarrollo económico y una herramienta para la generación de riqueza en nuestro municipio”.

Conseguir generar valor añadido en el tejido económico

En ese sentido, el alcalde defendió la necesidad de lograr que el valor añadido generado alrededor del vino repercuta directamente en el tejido económico local. “Tenemos que pasar de generar vino a generar también oportunidades de desarrollo económico vinculadas a nuestro comercio, nuestra industria, nuestra hostelería y nuestros alojamientos”, explicó.

La elección de 2027 coincide con la próxima puesta en valor de El Parador, uno de los principales recursos turísticos de Montilla y futuro emplazamiento del Museo del Vino y Centro de Recepción de Visitantes. La recuperación de este espacio forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba, que ha contado con una dotación global de más de 2,7 millones de euros de la Unión Europea, a través del instrumento NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El Ayuntamiento considera que esta nueva infraestructura reforzará la capacidad de Montilla para asumir una capitalidad que pretende trascender los límites municipales. Llamas indicó que “queremos que Montilla tome el liderazgo desde el punto de vista turístico de la zona sur de Córdoba y se convierta en puerta de entrada a un territorio que tiene mucho que ofrecer a quienes nos visitan”.

Patrimonio vinculado a la uva Pedro Ximénez

La candidatura permitirá continuar avanzando en otro de los objetivos planteados por el Ayuntamiento: trabajar por el reconocimiento del patrimonio vinculado a la variedad de uva autóctona, la Pedro Ximénez, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Tenemos un vino único y singular, a partir de una uva también única y con una forma de elaboración igualmente singular”, destacó el alcalde.

Por su parte, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, agradeció el amplio respaldo recibido por el proyecto entre entidades, empresas, colectivos y particulares. Este apoyo se ha materializado en decenas de cartas de adhesión que acompañarán la documentación de la candidatura.

La ciudad elegida se anunciará el 1 de octubre

Una vez presentada la documentación ante la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), la propuesta de Montilla pasará por un proceso de valoración técnica previo a la decisión de la junta directiva de esta entidad. Según el calendario previsto, la Ciudad Española del Vino 2027 se anunciará el próximo 1 de octubre.

Si resulta elegida, Montilla dispondrá de doce meses para desarrollar una programación centrada en la promoción, la celebración y la colaboración alrededor del vino. El planteamiento municipal, sin embargo, dirige su mirada más allá del periodo correspondiente a la capitalidad.

El objetivo del Ayuntamiento es que el reconocimiento deje un legado duradero, contribuya a construir un territorio más competitivo y sostenible y refuerce la proyección exterior de Montilla. La propuesta busca aprovechar la identidad vitivinícola de la ciudad como elemento de promoción y como base para generar nuevas oportunidades económicas.

Bajo el lema Montilla, reino de la Pedro Ximénez al Mundo , la candidatura parte de los elementos que singularizan al municipio para proyectar su patrimonio, sus procesos de elaboración, sus tradiciones y su vinculación histórica con el vino como una oportunidad de desarrollo y futuro.