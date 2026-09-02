Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba

Miles de personas han participado en las concentraciones ciudadanas celebradas este miércoles en apoyo a Ceuta en toda la provincia de Córdoba promovidas por la federación Española de Municipios y Provincias.

Entre numerosas banderas de España y carteles identificados con los colores corporativos de Ceuta, la Plaza Nueva de Lucena ha congregado a unas 800 personas, según fuentes de la Policía Nacional, en la concentración de apoyo a la ciudad autónoma. El alcalde, Aurelio Fernández, quien ha leído el manifiesto impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, ha estado acompañado por la totalidad del grupo municipal popular.

Igualmente, han acudido los dos concejales de Ciudadanos y la única edil de Vox. Frente al rechazo de las formaciones de izquierdas a esta convocatoria, sí ha participado la concejala del PSOE Isabel Carrasquilla. Además, en un lugar destacado ha estado presente Manuel Egea, decano del Colegio de Abogados de Lucena.

Concentración de apoyo a Ceuta en la Plaza Nueva de Lucena. / M. González

Aplausos, gritos de "Viva España" e insultos contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se han intercalado en la intervención del primer edil. La formación política Vox trató de capitalizar la iniciativa ubicando en primera línea dos grandes pancartas con las siglas del partido y rechazando "la invasión". Repetidamente, la proclama más repetida reclamaba que "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

En Montilla el lugar elegido ha sido la puerta del Ayuntamiento. Hasta allí se ha desplazado un buen número de personas a partir de las 20.00 horas, algunas con banderas de España y carteles en los que puede leerse "Montilla con Ceuta".

Concentración ante las puertas del ayuntamiento de Montilla. / Álvaro Carrasco

Baena también ha mostrado este 2 de septiembre su apoyo a Ceuta y a los ceutíes con una concentración celebrada en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento. Durante el acto se ha dado lectura al manifiesto "Ceuta somos todos", en el que los participantes han expresado su "apoyo firme y sin fisuras" a Ceuta.

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de miembros del Grupo Municipal del Partido Popular. Por su parte, representantes del Grupo Municipal Vox han participado en la concentración ciudadana, aunque no han tomado parte en la lectura del manifiesto. Los concejales de esta formación han estado presentes junto a una pancarta con el lema “No a la invasión. Defiende Ceuta, defiende España”.

Concentración celebrada ante el ayuntamiento de Baena. / Juan Carlos Roldán

La concentración ha contado con una amplia participación ciudadana, que inicialmente se ha cifrado en unas 800 personas y posteriormente se ha situado cerca del millar de asistentes, quienes han coreado consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". También se encontraban entre los asistentes la alcaldesa, María Jesús Serrano (PSOE), y varios miembros del equipo de gobierno.

Medio millar de personas en Palma del Río

Unas 500 personas se han sumado a la convocatoria en la plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río. Durante la concentración se han escuchado vivas a Ceuta y a España entre los asistentes.

Lectura del manifiesto en Palma del Río. / J. Muñoz

La alcaldesa, Matilde Esteo, ha sido la encargada de leer el manifiesto, "el mismo que va a leer el presidente de Ceuta", ha expresado. Al finalizar el encuentro han sonado los himnos de Ceuta y de España.

Unas 500 personas se han dado cita también a las puertas del Ayuntamiento de Rute. La concentración ha respondido al llamamiento realizado por el propio Ayuntamiento ruteño, en adhesión a la convocatoria promovida a nivel nacional por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con la celebración, este 2 de septiembre, del Día de Ceuta.

Algo más de medio millas de personas, según fuentes policiales, han secundado este miércoles la concentración celebrada en la Plaza de España de Cabra. El acto ha contado con la lectura de un manifiesto por parte del alcalde, Fernando Priego, que, acompañado por los ediles del PP y Vox, ha trasladado el "apoyo firme y sin fisuras" de Cabra a la ciudad autónoma y a sus vecinos ante la situación derivada de la entrada irregular de miles de personas.

Concentrados ante el ayuntamiento de Cabra. / Moreno

Más medios materiales y humanos

En el manifiesto ha defendido la soberanía española sobre Ceuta y ha subrayado que su frontera es también frontera de España y de la Unión Europea. En este sentido, se ha pedido al Gobierno de España que refuerce los medios humanos, materiales y administrativos destinados a Ceuta y garantice el control de la frontera.

La concentración ha expresado además su reconocimiento a los ceutíes y a los profesionales de las fuerzas de seguridad, servicios sanitarios, sociales y entidades humanitarias que trabajan en la ciudad, insistiéndose en que la defensa de las fronteras debe compatibilizarse con el respeto a los derechos humanos y rechazándose cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento. El alcalde ha cerrado el acto con un llamamiento a la unidad bajo el mensaje de que "Ceuta no está sola".

En Pozoblanco, varios cientos de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento. El alcalde, Santiago Cabello, ha sido el encargado de leer el manifiesto de "todos los pueblos y ciudades de España" en el que se reconoce el trabajo de los cuerpos de seguridad y de todos los colectivos que están atendiendo tanto a los ceutíes como a los inmigrantes.

Participantes en la concentración de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Tras la lectura del manifiesto se ha cerrado el acto con varios vivas a España, aunque acto seguido se han sucedido los gritos de "Sánchez dimisión" mientras se enarbolaban algunas banderas de España. Minutos después se ha disuelto la concentración sin ningún incidente.

El testimonio de una familia ceutí en Bujalance

Numerosa ha sido también la concentración celebrada en la Plaza Mayor de Bujalance para apoyar a la ciudad de Ceuta. La alcaldesa ha leído el manifiesto y una familia ceutí ha contado su testimonio sobre todo lo que está sucediendo allí, donde viven sus hijos y nietos.

El alcalde de Puente Genil lee el manifiesto en el Paseo del Romeral. / V. Requena

La concentración en el Paseo del Romeral de Puente Genil ha reunido alrededor de dos mil personas en un acto que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento y la presencia de representantes de los grupos municipales del Partido Popular, el Partido Socialista y Vox, aunando a distintas sensibilidades políticas en torno a un mismo mensaje de apoyo a la población ceutí.

El Ayuntamiento de Puente Genil había anunciado previamente su adhesión a esta iniciativa, planteada para trasladar desde los municipios españoles un mensaje de solidaridad, cercanía y unidad con Ceuta y sus vecinos.