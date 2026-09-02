La Junta de Andalucía impulsa 20 nuevas viviendas públicas en alquiler en Aguilar de la Frontera

La Junta de Andalucía incentivará la construcción de 20 nuevas viviendas protegidas públicas en alquiler en Aguilar de la Frontera, una actuación que, junto al respaldo ya existente para otro proyecto en el municipio, permitirá impulsar un total de 23 hogares y movilizar 947.506 euros correspondientes al Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler y al Programa 6 del Plan Ecovivienda.

El anuncio se ha realizado este miércoles durante la visita de la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, a Aguilar de la Frontera, donde ha mantenido una visita institucional al Ayuntamiento y ha revisado las localizaciones en las que se ubicarán los futuros hogares.

La primera de las actuaciones contempla la construcción de 20 alojamientos de régimen especial en la Plaza Teatro Español. El proyecto plantea una veintena de alojamientos intergeneracionales, destinados a combinar a mayores y jóvenes en un mismo edificio.

Por un plazo de al menos 20 años

Estos alojamientos estarán destinados al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal durante un plazo de al menos veinte años. El proyecto contempla viviendas de una superficie útil no superior a 45 metros cuadrados, con un 25% de ellas de hasta 70 metros cuadrados. Tendrán entre uno y dos dormitorios y las zonas comunes dispondrán de salas de talleres, lectura, lavadero y ocio y televisión.

El coste total de esta promoción asciende a 1.957.747,58 euros. De esta cantidad, la Junta de Andalucía aportará 797.813 euros, a través del Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler, con fondos propios y procedentes del Gobierno de España. El resto de la financiación corresponderá al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

La segunda actuación se desarrollará sobre una parcela situada en la calle San Cristóbal y contempla tres viviendas promovidas por la Diputación de Córdoba. Las obras está previsto que comiencen este mismo otoño, después de que el pasado mes de julio se adjudicara un nuevo contrato tras la resolución del anterior.

En este proyecto, la Junta de Andalucía aportará 149.693 euros a través del Programa 6 del Plan Ecovivienda.

La visita de la consejera a Aguilar

Rocío Díaz ha visitado Aguilar de la Frontera acompañada por la alcaldesa, Francisca Herrador, y por la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad, Carmen Granados.

Durante la visita, la consejera ha destacado el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a los vecinos y ha defendido la colaboración entre administraciones para impulsar vivienda asequible y protegida. "Son los primeros en escuchar las necesidades de los vecinos. Por eso, desde la Junta de Andalucía tenemos meridianamente claro cuál es nuestro papel: debemos acompañar a los ayuntamientos y buscar hasta el último de los recursos necesarios para sacar adelante más vivienda asequible, más vivienda protegida. Ellos son unos promotores ideales", ha señalado Díaz.

Díaz ha resaltado igualmente el objetivo de la Junta de Andalucía de aumentar el parque público de viviendas y promover nuevos hogares que faciliten la emancipación de familias y jóvenes. Según ha indicado, "en esta nueva etapa, Andalucía va a multiplicar por seis la dotación económica destinada a las políticas de vivienda con respecto al anterior plan de vivienda del Gobierno de España a las comunidades".

Los programas de vivienda de la Junta

El Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler concede subvenciones a promotores públicos y privados para actuaciones de nueva construcción, rehabilitación o reanudación de promociones destinadas al alquiler o la cesión de uso.

Por su parte, el Programa 6 de Ecovivienda contempla ayudas a promotores públicos y privados, en suelo público, para la construcción de viviendas destinadas al alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Según los datos facilitados por la Junta, el resultado acumulado del despliegue de ambas iniciativas alcanza los 316 millones de euros y unas 6.649 viviendas en distintas fases de desarrollo.