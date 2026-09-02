Las familias del colegio Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco demandan el desdoble del aula de Infantil de 4 años

Ante el inicio del próximo curso escolar, los padres y madres del alumnado del segundo curso de Educación Infantil (4 años) del colegio Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco han solicitado "de manera urgente" a la Delegación de Educación el desdoble de dicha línea, que permita reducir el número de alumnos y alumnas por aula. Concluido el proceso de matriculaciones, el aula de segundo curso de infantil del Ginés de Sepúlveda cuenta con 26 niños y niñas, una cifra que supera en 4 la ratio de 22 alumnos por aula estipulada por la Consejería de Educación en este curso para el primero curso (3 años), y uno más de la ratio general, establecida en 25.

En el comunicado emitido por las familias afectadas se recuerda que ya en junio de 2025 se solicitó el desdoble de dicha unidad por contar en el aula con 25 alumnos, aun así, y sin tener una respuesta a aquella demanda, las familias reconocen el trabajo realizado por el equipo docente. "Pero el compromiso del profesorado no puede servir para justificar la falta de recursos. Su vocación y esfuerzo no pueden sustituir indefinidamente la responsabilidad de la Administración educativa", puede leerse en el escrito de las familias.

El aula cuenta con menores con necesidades específicas

La incorporación de un nuevo alumno al aula "agrava la situación", ya que el grupo pasará a estar formado por 26 niños y niñas de cuatro años en una única aula. "Entre este alumnado existen, además, menores con necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención más personalizada, continuada y adaptada. Con 26 menores en una sola clase se dificulta enormemente ofrecer esa atención personalizada, atender adecuadamente a la diversidad y garantizar que todo el alumnado disponga de las mismas oportunidades", según se explica en el comunicado.

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Ante esta situación, las familias han solicitado a la Delegación no sólo el desdoble del aula, sino también que se dote al centro del profesorado y recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa individualizada, inclusiva y de calidad. También se pide que, mientras se tramite y haga efectivo el desdoble solicitado, se asigne de manera inmediata y estable profesorado adicional de apoyo y refuerzo durante toda la jornada escolar.