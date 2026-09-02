Sucesos
Cuatro jóvenes protagonizan un robo a plena luz del día en una tienda de telefonía en Puente Genil
El suceso, que ha causado sorpresa en la zona, se ha producido en La Matallana, una de las principales arterias comerciales de Puente Genil
Cuatro jóvenes han protagonizado este miércoles un robo en horario comercial en un establecimiento de telefonía móvil situado en la avenida Manuel Reina, en plena Matallana de Puente Genil.
Los hechos se han producido a plena luz del día y ante la presencia de clientes y viandantes. Según testigos presenciales, los cuatro individuos accedieron al establecimiento y se dirigieron directamente hacia una de las vitrinas, de donde habrían cogido varios teléfonos móviles.
Tras hacerse con los terminales, los jóvenes abandonaron rápidamente el establecimiento. En ese momento se activó la alarma de seguridad de la tienda, alertando de lo ocurrido.
Un ciudadano se interpuso en su huida
La situación fue advertida por un ciudadano que se encontraba en la zona y que, según los testigos, se interpuso ante los jóvenes cuando trataban de escapar, intentando recuperar los teléfonos que presuntamente acababan de sustraer.
Poco después se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que intervinieron ante lo sucedido y recabaron información sobre el robo.
Los testigos describen a los autores como jóvenes y algunas personas presentes han señalado que podrían tratarse de personas de origen extranjero, un extremo que no ha sido confirmado oficialmente por las fuerzas de seguridad.
El suceso ha generado sorpresa entre los comerciantes y viandantes de la zona, al haberse producido en pleno horario comercial y en una de las principales arterias del centro de Puente Genil.
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