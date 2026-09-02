Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparación edificio reloj TendillasCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaCobertura del paroPleno del Ayuntamiento de CórdobaParo en CórdobaCandidatos IU CórdobaCarracedo Córdoba CFAtropello Puente GenilPSOE concentraciones CeutaIntervención Mezquita-CatedralAsí queda la plantilla del Córdoba CFFallece el sacerdote Juan PereaAviso naranja por calorCrisis de Ceuta
instagramlinkedin

Sucesos

Cuatro jóvenes protagonizan un robo a plena luz del día en una tienda de telefonía en Puente Genil

El suceso, que ha causado sorpresa en la zona, se ha producido en La Matallana, una de las principales arterias comerciales de Puente Genil

Vista de La Matallana de Puente Genil, donde se ha producido el robo.

Vista de La Matallana de Puente Genil, donde se ha producido el robo. / V. Requena

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Cuatro jóvenes han protagonizado este miércoles un robo en horario comercial en un establecimiento de telefonía móvil situado en la avenida Manuel Reina, en plena Matallana de Puente Genil.

Los hechos se han producido a plena luz del día y ante la presencia de clientes y viandantes. Según testigos presenciales, los cuatro individuos accedieron al establecimiento y se dirigieron directamente hacia una de las vitrinas, de donde habrían cogido varios teléfonos móviles.

Tras hacerse con los terminales, los jóvenes abandonaron rápidamente el establecimiento. En ese momento se activó la alarma de seguridad de la tienda, alertando de lo ocurrido.

Un ciudadano se interpuso en su huida

La situación fue advertida por un ciudadano que se encontraba en la zona y que, según los testigos, se interpuso ante los jóvenes cuando trataban de escapar, intentando recuperar los teléfonos que presuntamente acababan de sustraer.

Poco después se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que intervinieron ante lo sucedido y recabaron información sobre el robo.

Los testigos describen a los autores como jóvenes y algunas personas presentes han señalado que podrían tratarse de personas de origen extranjero, un extremo que no ha sido confirmado oficialmente por las fuerzas de seguridad.

Noticias relacionadas y más

El suceso ha generado sorpresa entre los comerciantes y viandantes de la zona, al haberse producido en pleno horario comercial y en una de las principales arterias del centro de Puente Genil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  2. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
  3. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  4. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  5. Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: 'Hay cosas que no entendemos
  6. El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)
  7. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  8. La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

Cuatro jóvenes protagonizan un robo a plena luz del día en una tienda de telefonía en Puente Genil

Cuatro jóvenes protagonizan un robo a plena luz del día en una tienda de telefonía en Puente Genil

Montilla aspira a convertirse en Ciudad Española del Vino en 2027

Cabra impulsa la natalidad con nuevas ayudas para ganar población y arraigar a las familias

Cabra impulsa la natalidad con nuevas ayudas para ganar población y arraigar a las familias

Una persona resulta herida por un atropello en Puente Genil y es trasladada al hospital

Una persona resulta herida por un atropello en Puente Genil y es trasladada al hospital

Las obras de reparación de la cubierta del colegio Castillo de Anzur de Puente Genil comenzarán en unos días

Las obras de reparación de la cubierta del colegio Castillo de Anzur de Puente Genil comenzarán en unos días

Los ayuntamientos socialistas de Baena, Villafranca de Córdoba y Adamuz participarán en las concentraciones en apoyo a Ceuta

Las familias del colegio Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco demandan el desdoble del aula de Infantil de 4 años

Las familias del colegio Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco demandan el desdoble del aula de Infantil de 4 años

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas: hoy comienza un fenómeno de "calor muy intenso"

Tracking Pixel Contents