El tiempo
Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas: hoy comienza un fenómeno de "calor muy intenso"
Esta es la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La campiña de Córdoba, donde se ubica la capital, se encuentra en aviso naranja por altas temperaturas, ya que a partir de hoy miércoles, 2 de septiembre, comienza un fenómeno de "calor muy intenso" para la época del año que, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podría prolongarse "hasta la próxima semana". Además, tanto Sierra-Pedroches como la Subbética cordobesa tienen activos avisos amarillos por calor. Las alertas climáticas durarán hasta las 21.00 horas con máximas que pueden alcanzar e incluso superar los 40 grados.
Se trata de una situación que, por tanto, se prolongará durante días, y que viene acompañada de calima (polvo en suspensión), por lo que los cielos de Córdoba podrían tener a lo largo de la jornada una tonalidad amarillenta que se añadiría a la sensación general de bochorno, que será especialmente acusada durante la tarde. Aunque ya en la pasada madrugada la mínima apenas ha bajado de los 20 grados en Córdoba capital, con registros aún más altos en algunos puntos de la provincia.
Centrándonos en el pronóstico de hoy miércoles, 2 de septiembre, la Aemet prevé para Córdoba y provincia cielos despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur durante la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 40º, en Lucena entre 20º y 38º, en Pozoblanco entre 18º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.
El jueves, aún más calor y nuevo aviso naranja
Este jueves, 3 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur durante la tarde.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 42º, en Lucena entre 23º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.
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