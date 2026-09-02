El Centro Comercial Abierto de Pozoblanco lanza una nueva campaña con 40 establecimientos adheridos y el apoyo del Ayuntamiento

El Centro Comercial Abierto Pozoblanco, Ciudad de Compras ha lanzado la campaña comercial El Fereo, con la que se quiere premiar la fidelidad de los clientes que realizan sus compras en los establecimientos de la localidad. Con el lema "Tus compras se visten de feria" se puede identificar a los comercios que están adheridos a la campaña, que arrancó este martes y se extenderá hasta el miércoles, 16 de septiembre con el apoyo del Ayuntamiento.

El presidente del CCA, David Fernández, ha explicado que para esta campaña se han destinado 2.000 euros, que serán sorteados en bonos de 50 euros entre los clientes que hagan sus compras en alguno de los 40 establecimientos adheridos a El Fereo, entre los que se pueden encontrar talleres, servicios, comercios y establecimientos de hostelería.

Para participar, el cliente tendrá que rellenar una tarjeta con sus datos y depositarla en el comercio donde haya realizado su compra. Entre todas las papeletas se sorteará un bono de 50 euros en cada uno de los comercios, un sorteo que se realizará el próximo 17 de septiembre. Los ganadores de los bonos podrán utilizar el premio económico en el establecimiento donde haya resultado premiado su papeleta.

Visita a Puy du Fou

Una de las novedades de esta edición de la campaña es que entre todos los clientes se sortearán dos packs de entradas para dos personas al parque Puy du Fou, para asistir al espectáculo El Sueño de Toledo. Para poder participar en este sorteo se le dará al cliente una carta para que sea sellada por 6 de los establecimientos adheridos a la campaña. Una vez que se hayan completado los sellos se podrá depositar la carta en el último comercio donde haya realizado su compra. La organización permite a los ganadores de los dos packs elegir la fecha para realizar la visita al parque temático.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la concejala de Comercio, Maribel Sánchez, han abundado en la idea del comercio circular, ya que comprando en comercios locales se apuesta por el tejido empresarial y el refuerzo de la economía local. De ahí, que el apoyo desde el Ayuntamiento de Pozoblanco a esta campaña de promoción del comercio previa a la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes sea una realidad un año más.